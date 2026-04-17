Dani Mauriz es presenta a la reelecció com a alcalde de Sant Vicenç davant de més de 200 persones
El candidat de Junts, que ara governa amb majoria absoluta, aspira a revalidar el càrrec a les eleccions que es faran d'aquí a un any
Junts per Sant Vicenç de Castellet ha tornat a confiar en l'actual alcalde, Dani Mauriz, que governa amb majoria absoluta, per repetir en el càrrec quatre anys més després de les eleccions municipals del maig de l'any que ve. L'acte de presentació oficial com a candidat ha omplert aquest dijous al vespre l'auditori M. Carme Grauvilardell, amb més de 200 persones en el dia que Mauriz complia 53 anys.
"Em presento com a alcaldable perquè estimo aquest poble, que no és només un lloc en el mapa, sinó que és casa nostra". D'aquesta manera resumia, al final de l'acte, el seu compromís amb Sant Vicenç si aconsegueix l'alcaldia quatre anys més. Ho va dir després d'una presentació d'una hora de durada en què el públic (algunes persones no van poder seure) va poder conèixer Mauriz més enllà de la seva faceta política, amb una conversa més íntima que va mantenir amb la periodista Núria Sala.
Més enllà de les qüestions més personals, Mauriz va explicar la seva experiència de tres anys com a alcalde, que han estat "un aprenentatge constant", entre altres coses perquè "l'alcalde ha d'estar pendent i al corrent de tot", i va lloar "el compromís" amb el municipi per part de tot l'equip de govern que l'acompanya.
Va dir que el moment més difícil, "sense dubte va ser la pujada d'impostos" que va haver de fer en el marc del pla de sanejament, primer amb l'IBI, i després amb la taxa d'escombraries, en aquest cas a resultes d'una normativa europea. A l'altra banda, va destacar la feina feta, com la finalització del camp de futbol, la urbanització de diversos carrers, la renovació del gimnàs, o el procés de licitació amb què es troba la nova comissaria. I quant a reptes futurs, "en queden molts", va dir, i va destacar, entre altres, un espai propi per a l'escola de música; accions de millora de la mobilitat, com la posada en marxa del bus urbà: o el nou vial d'accés al polígon Les Vives.
Queda un any per als comicis, i mentrestant, continuarà visitant famílies amb el porta a porta per recollir crítiques i suggeriments.
