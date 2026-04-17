Els Mossos ultimen l'operatiu per la mobilització reivindicativa del cap de setmana al Bages
La policia, que compta amb informació sobre els plans dels convocants, valora l'anunci públic de "passar a l'acció"
Els Mossos d'Esquadra preparen l'operatiu per atendre les necessitats que es derivin de la mobilització que els col·lectius Revoltes de la Terra, Boicot ICL i altres entitats del Bages han organitzat contra l'activitat de l'antiga Iberpotash a la Catalunya central per als dies 17, 18 i 19 d'abril, això és, avui mateix, demà i diumenge.
La policia és conscient de l'envergadura que pot assolir la convocatòria de rebuig a la multinacional israeliana, prevista als municipis de Sallent i Santpedor. No en va, l'any passat, aproximadament 3.000 persones van acampar a Mont-roig del Camp, a la comarca del Baix Camp, per protestar pel projecte de fàbrica de bateries elèctriques de la companyia Lotte.
En aquesta ocasió, els impulsors, que esperen aplegar uns 4.000 ciutadans, proposen "passar a l'acció". L'objectiu, impedir que ICL mantingui les seves operacions a la regió, s'escenificarà la setmana en què el CEO, Alberto Serfaty, ha anunciat a Manresa que compten amb reserves per mantenir l'extracció i la producció de potassa a la mina de Cabanasses "durant vint anys, com a mínim".
Al manifest publicat per a l'ocasió, es critica "la complicitat i l'ajuda de l’Estat espanyol, la Generalitat i els ajuntaments". Amb el "camí" pel qual s'advoca es pretén "aturar aquest procés d’enverinament del riu, la muntanya, la feina i la vida, al Bages i a Palestina". Els plans i els càlculs sobre els 'assistents que han compartit els promotors d'aquesta demostració de repulsa no han passat inadvertits al Departament d'Interior de la Generalitat.
Els comandaments dels Mossos han mantingut contactes amb l'empresa i els consistoris dels municipis de la zona per garantir la seguretat de totes les parts. Per això, han anat recopilant informació sobre les diferents opcions del desplegament de la protesta. Abans que els activistes hagin començat a congregar-se als punts de trobada, ja s'ha presentat una denúncia per aquesta campanya. L'ha interposat el sector de la seu de Manresa per la col·locació d'unes pancartes reivindicatives al temple sense consentiment.
