Francesc Mauri adverteix a Navàs que el 2050 Barcelona tindrà la temperatura que ara té Màlaga
El popular meteoròleg assegura que cal prendre mesures urgents, també des de Catalunya, per reduir la contaminació
Albert Obradors
El meteoròleg Francesc Mauri adverteix que l'increment de graus al termòmetre no té aturador. "L'any 2050, Barcelona tindrà la temperatura que ara té Màlaga. L’emergència climàtica i les conseqüències era el tema que va portar Mauri, dijous, a Navàs. Un dels metereòlegs més coneguts i amb més de 40 anys a TV3 i Catalunya Ràdio, va ompliar la sala del Centre Enoturístic de Navàs. L’alcalde de Navàs, Jaume Casals, va ser l'encarregat de presentar-lo.
Francesc Mauri va dir que el clima sempre ha estat canviant, però és la primera vegada que la humanitat té capacitat per modificar-lo i de manera molt ràpida. Des de 1972, la pujada de les temperaturas no tenen aturador i es preveu que "a Barcelona, l’any 2050, tindrem la temperatura de Malaga i a Lleida, la de Sevilla, segons els models climàtics".
La sobrepoblació mundial 8.000 milions de persones, el consum de combustíbles fòssils mundial, l’efecte hivernacle i el sobreescalfament s’haurien de revertir, segons Mauri, fent una aposta decidida per les energies renovables. En aquest sentit, el meteoròleg va fer una defensa de les renovables, com a solució per fer un canvi ràpid i aplicable a través d’instal·lacions solars, eòliques, hidrauliques, biomassa, geotérmica i mareomotriu. Mauri va apuntar que Catalunya té una situació privilegiada per ser eficient i acostar-nos a les emissions zero el 2050.
Malgrat els canvis per adaptar-nos i mitigar els efectes del canvi climàtic, el nivell del mar continuarà pujant, inundant passejos, platges, els deltes de l’Ebre i la Tordera, sense descartar que el Bages pugui tornar a ser mar.
A preguntes del públic es va mostrar a favor de la central reversible de la Baells, de parc solars i de l’agrovoltaica com a instal·lacions d’interès general per afrontar amb garanties d’èxit l’emergència climàtica.
Va recomanar el consum de productes de proximitat, la creació de comunitats energètiques, cotxes elèctrics i la instal·lació de plaques solars en edificis públics i privats per ser el màxim d’autosuficients.
