Justícia investiga la denúncia d'una treballadora contra el director de la presó de Lledoners
El departament reconeix que ha existit una denúncia per assetjament laboral o per raó de sexe i que ha activat els protocols per a dirimir la veritat
El departament de Justícia de la Generalitat investiga la denúncia per assetjament laboral o per raó de sexe que una treballadora del centre penitenciari de Lledoners ha presentat contra el director de l’equipament, tal com ja va publicar ahir Regió7.
Fonts del departament han confirmat que els va arribar la queixa, i que la Secretaria de Mesures Penals i Reinserció està analitzant-la "seguint el protocol corresponent, i es duen a terme les investigacions oportunes". Segons Justícia, de moment no s’ha pres cap decisió ni cap mesura disciplinària, i això no es produirà fins que es conegui el resultat de la indagació.
Els fets es van produir, segons la denunciant, fa aproximadament un mes, i la denúncia va entrar a la Secretaria de Mesures Penals i Reinserció just abans de Setmana Santa, malgrat que no s'hagi conegut públicament fins ara. Va ser aquest dijous dia 16 d'abril quan el sindicat UGTPresons va fer públic un comunicat on deia que "és especialment greu que aquests comportaments" presumptament els portin a terme "càrrecs de direcció", raó per la qual els representants dels funcionaris "refermen" el seu "compromís amb entorns laborals segurs i lliures d'assetjament".
La denúncia s'h fet en l'ambit lboral, no en el policial, ja que a Mossos d'Esquadra no se n'hi ha presentat cap des de Lledoners.
- Apareix un cadàver surant i embolicat amb una tela al pantà de la Baells, a Vilada
- Cal Marcelino abaixa la persiana: “Per a mi serà un dia trist”
- L’animal més letal del planeta: mata més que les guerres i encara el subestimem
- Col·legis i instituts han d'eliminar totalment les begudes ensucrades i la brioixeria dels seus centres des d'aquest dijous
- ICL té localitzades a la mina de Súria reserves per a 20 anys, com a mínim
- El detingut a Sant Fruitós de Bages va amenaçar els agents dient que tenia una arma per no pagar una multa
- Una treballadora de Lledoners denuncia el director de la presó per 'assetjament
- El comiat de Sílvia Flotats desborda el tanatori de Mémora