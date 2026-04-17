L'estudi del desdoblament de la C-55 preveu construir una autovia seguint el traçat actual de la carretera que estigui a punt l'any 2030
L'alternativa escollida planteja millores en les connexions amb un nou accés a Sant Vicenç de Castellet, una nova variant de Castellgalí i la millora de l'entrada sud de Manresa
"Avui iniciem un camí per esmenar un dèficit històric", ha dit la consellera de Territori, Sílvia Paneque, durant la presentació aquest divendres al matí a Manresa, de l'estudi informatiu per al desdoblament de la carretera C-55 entre Manresa i Castellbell i el Vilar. Amb la presència de la delegada del Govern a la Catalunya central, Èlia Tortolero, i alcaldes de la comarca, aquest matí s'han exposat els detalls d'aquest projecte esperat per al territori que vol marcar un abans i un després en la connectivitat. L'estudi informatiu preveu la creació d'una autovia entre Manresa i Castellbell, d'un total de 9,7 quilòmetres, seguint el traçat actual de la carretera, amb la previsió de construir un nou accés a Sant Vicenç de Castellet, una nova variant de Castellgalí i la millora de l'entrada sud de Manresa. La previsió és que les obres comencin el 2028 i que finalitzin l'any 2030 amb un pressupost de 171 milions d'euros.
“Avui és un gran dia perquè per fi es comencen a concretar els detalls d’un dels projectes més importants per al territori”, ha afirmat Paneque durant la seva intervenció. La consellera ha destacat que l’actuació s’adapta a les necessitats del segle XXI i pretén millorar la connexió entre l’àrea metropolitana i la Catalunya interior, així com la del conjunt del país. També ha subratllat que pot esdevenir un motor de desenvolupament econòmic per al territori i una millora en la qualitat de vida dels ciutadans, tenint en compte que aquest tram registra una mitjana d’uns 32.000 vehicles diaris i aquesta limitació de capacitat genera situacions de congestió en les hores punta de més trànsit.
Davant les necessitats actuals, Paneque ha reconegut que "potser s’ha trigat massa temps" a començar a encarrilar l’obra i, per això, ha volgut agrair la feina dels governs i ajuntaments anteriors que ho han fet possible.
En la mateixa línia, la delegada del Govern a la Catalunya Central, Èlia Tortolero, ha qualificat la jornada de "dia històric". Segons ha dit, el projecte ha de suposar "una millora en la qualitat de vida de les persones que viuen al territor" i ha de servir "per reforçar la seguretat viària i adaptar les infraestructures a les necessitats actuals". "La Catalunya Central és més que la germana petita de Barcelona i aquest projecte ha de servir per cuidar millor els camins que ens uneixen", ha destacat.
