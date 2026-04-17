La Mostra de dansa de Súria reuneix 120 ballarins de nou poblacions aquest dissabte la plaça Sant Joan
Ballarins de vuit poblacions, de diferents edats, es troben aquest dissabte a Súria per participar en una trobada que s'organitza des de fa tres dècades, gairebé. Enguany s'arriba a la 29ena edició. L'Ajuntament de Súria amb la col·laboració de l'Escola de Dansa Maria Cinta han organitzat aquesta jornada que ensenya els aprenentatges dels ballarins i ballarines i és una mostra del bon estat d'escoles d'arreu del país. Les primeres actuacions tindran lloc a 2/4 de 7 de la tarda.
Súria veurà ballar 120 alumnes que segueixen els ensenyaments de dansa en centres d'Esplugues de Llobregat, Mataró, Igualada, Manresa, Sant Cugat del Vallès, Barcelona i Manlleu, i, òbviament, els del centre local, els de l'Escola de Dansa Maria Cinta. L'escenari, que munta l'Ajuntament, com l'equip de música, queda situat a la plaça de Sant Joan. Tots els grup rebran un obsequi per la participació a la mostra.
L'organització destaca que durant les 29 edicions hi ha hagut participació de joves de desenes de poblacions del país que tenen la seva escola de dansa. Es tracta d'una mostra pensada "perquè hi participin Escoles d'arreu. No només pels alumnes de Súria, sinó es un ocasió per veure diferents estils de Dansa ( com Clàssic, Contemporani, Dansa urbana, Neoclàssic. Modern, Dansa Espanyola....), i perquè es gaudeixi gratuïtament del treball de moltes professores diferents i d´una gran diversitat de formes de ballar".
