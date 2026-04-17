La mostra sobre la prevenció de les addiccions arriba aquest mes d'abril a Avinyó
La mostra es va inaugurar el 2012 a Manresa i des d'aleshores l'han visitada més de 78.000 persones
El Casal Jove El Refugi d'Avinyó, tindrà exposada, del 17 al 28 d’abril, l’exposició interactiva de la Diputació de Barcelona Controles?, una mostra que informa i vol prevenir sobre el consum de drogues i l’ús problemàtic de les pantalles.
Aquest és un tema de rabiosa actualitat aquests dies, en què a la Catalunya Central es parla de vídeos virals i de dependència de les xarxes en tots els temes de violència juvenil, com els casos de Sant Joan o de Sant Vicenç.
"Controles?" està adreçada a tres col·lectius: adolescents d’entre 12 i 15 anys; joves a partir dels 16 anys i famílies, professionals i adults que desitgin informació sobre el tema.
Actualment, l’exposició també disposa del format digital, consistent en un tour virtual 360° i la recreació dels panells en 3D, amb el suport d’eines informàtiques que afavoreixen la participació. Els visitants a l’exposició també poden fer visites guiades. Al llarg d’una hora i mitja, dos professionals experts en addiccions expliquen el contingut de la mostra i dinamitzen un procés de diàleg i reflexió.
L’exposició s’acompanya d’una proposta de material educatiu i activitats complementàries com tallers per a alumnes i sessions de formació per professionals i famílies.
Més de 78.000 visitants des de la seva inauguració
Des de l’any 2012, en què es va inaugurar a Manresa, i fins al desembre de 2025 l’Exposició Controles?, ha realitzat 151 itineràncies pels municipis de la província de Barcelona i ha estat visitada per un total de 78.036 persones fins a primers d'aquest 2026.
Més de 65.000 adolescents i joves d’entre 12 i 18 anys han passat per l’exposició. S’han fet 3.108 accions educatives amb visites guiades, 1.865 tallers educatius a les aules dels diferents centres escolars i espais que han participat en el Programa Controles?, 137 sessions formatives per a famílies, 27 sessions formatives conjuntes de pares i mares amb fills/es i 299 sessions formatives per als diferents col·lectius de professionals.
L’any passat la mostra va itinerar per 14 municipis i va ser visitada per 6.041 persones. Entre altres llocs, la mostra visitarà o ha visitat fins al juny, a més d'Avinyó, Berga, Cardona o Piera.
