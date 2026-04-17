Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
C-55Protesta contra ICLPlanta biogàs a Sant FruitósPlans cap de setmanaCoffee partySopar AlthaiaRosalíaConcurs de Relats Breus
instagramlinkedin

Una nodrida marxa obre tres dies de protestes al Bages contra l’activitat d’ICL

Centenars de persones participen en unes cercaviles reivindicatives des de Santpedor i Sallent fins a una zona d’acampada intermitja, que serà el punt de partida de les protestes

Participants en la marxa de protesta d'aquest divendres a Santpedor

Oscar Bayona

Jordi Escudé

Santpedor

«Aturem el desastre, habitem el territori». És el lema de la pancarta que aquest divendres a la tarda encapçalava una marxa de protesta a Santpedor contra l’impacte ambiental de l’empresa ICL, «i pels seus vincles directes amb l’estat genocida d’Israel». D’aquesta manera arrencaven tres dies de mobilitzacions, convocades per Revoltes de la Terra i Boicot ICL, amb la columna principal de la cercavila a Santpedor, tot i que també n’ha sortit una de Sallent.

Carregats amb les motxilles, els manifestants han sortit des de la plaça de l’església de Santpedor en una marxa lenta reivindicativa i també festiva, amb la participació d’una batukada, de bastoners i d’una cucafera. Els esperava un bon tros de camí fins a la zona d’acampada on alguns d’ells faran nit fins diumenge, en què s’acabaran les mobilitzacions. Hi haurà debats, activitats de convivència, i també «accions més de confrontació» que els organitzadors aniran concretant. Aquest dissabte, s’espera una gran marxa lenta «amb tractors, ciclistes, i famílies..., per mostrar la diversitat del moviment», explicava la portaveu de Revoltes de la Terra. Fonts de l’organització, esperen cap a un miler de persones en l’acampada d’aquesta primera nit, i uns milers més en els actes d’aquest dissabte, «vingudes d’arreu dels Països Catalans, de l’estat espanyol i fins i tot d'internacionals».

Veure Galeria

L’origen de tot plegat són els efectes que té l’activitat de l’extracció minera de la comarca, on «hi ha un conflicte latent que s’ha silenciat. Volem dir prou i que les coses es comencin a moure», afegien des de la mateixa entitat. «Ja n’hi ha prou de contaminar, i també de ser còmplices d’un genocidi», i és per aquest doble motiu que «hem de fer fora del país aquesta empresa, que no ha deixat riquesa sinó destrucció al territori», i com un pas més «en l’aïllament comercial de l’estat d’Israel».

En aquesta mateixa línia, des de Boicot ICL apuntaven que «Palestina ens crida a fer boicot, i no només pel que passa allà, sinó també amb una visió mediambiental. No volem que les generacions futures hagin de viure amb un riu i unes terres salinitzades». Amb les accions d’aquest cap de setmana «volem fer saber que ICL no és benvinguda a Catalunya».

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents