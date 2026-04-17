Una nodrida marxa obre tres dies de protestes al Bages contra l’activitat d’ICL
Centenars de persones participen en unes cercaviles reivindicatives des de Santpedor i Sallent fins a una zona d’acampada intermitja, que serà el punt de partida de les protestes
«Aturem el desastre, habitem el territori». És el lema de la pancarta que aquest divendres a la tarda encapçalava una marxa de protesta a Santpedor contra l’impacte ambiental de l’empresa ICL, «i pels seus vincles directes amb l’estat genocida d’Israel». D’aquesta manera arrencaven tres dies de mobilitzacions, convocades per Revoltes de la Terra i Boicot ICL, amb la columna principal de la cercavila a Santpedor, tot i que també n’ha sortit una de Sallent.
Carregats amb les motxilles, els manifestants han sortit des de la plaça de l’església de Santpedor en una marxa lenta reivindicativa i també festiva, amb la participació d’una batukada, de bastoners i d’una cucafera. Els esperava un bon tros de camí fins a la zona d’acampada on alguns d’ells faran nit fins diumenge, en què s’acabaran les mobilitzacions. Hi haurà debats, activitats de convivència, i també «accions més de confrontació» que els organitzadors aniran concretant. Aquest dissabte, s’espera una gran marxa lenta «amb tractors, ciclistes, i famílies..., per mostrar la diversitat del moviment», explicava la portaveu de Revoltes de la Terra. Fonts de l’organització, esperen cap a un miler de persones en l’acampada d’aquesta primera nit, i uns milers més en els actes d’aquest dissabte, «vingudes d’arreu dels Països Catalans, de l’estat espanyol i fins i tot d'internacionals».
L’origen de tot plegat són els efectes que té l’activitat de l’extracció minera de la comarca, on «hi ha un conflicte latent que s’ha silenciat. Volem dir prou i que les coses es comencin a moure», afegien des de la mateixa entitat. «Ja n’hi ha prou de contaminar, i també de ser còmplices d’un genocidi», i és per aquest doble motiu que «hem de fer fora del país aquesta empresa, que no ha deixat riquesa sinó destrucció al territori», i com un pas més «en l’aïllament comercial de l’estat d’Israel».
En aquesta mateixa línia, des de Boicot ICL apuntaven que «Palestina ens crida a fer boicot, i no només pel que passa allà, sinó també amb una visió mediambiental. No volem que les generacions futures hagin de viure amb un riu i unes terres salinitzades». Amb les accions d’aquest cap de setmana «volem fer saber que ICL no és benvinguda a Catalunya».
- Apareix un cadàver surant i embolicat amb una tela al pantà de la Baells, a Vilada
- Cal Marcelino abaixa la persiana: “Per a mi serà un dia trist”
- L’animal més letal del planeta: mata més que les guerres i encara el subestimem
- Col·legis i instituts han d'eliminar totalment les begudes ensucrades i la brioixeria dels seus centres des d'aquest dijous
- El comiat de Sílvia Flotats desborda el tanatori de Mémora
- ICL té localitzades a la mina de Súria reserves per a 20 anys, com a mínim
- Joaquim Espelt, alcalde de Vilada, sobre el cadàver trobat a la Baells: 'No creiem que la víctima sigui del poble
- El detingut a Sant Fruitós de Bages va amenaçar els agents dient que tenia una arma per no pagar una multa