Sant Fruitós crea una comissió de seguiment per a la futura planta de biogàs
El ple va aprovar per unanimitat un òrgan amb participació política i ciutadana per garantir transparència, control i incidència en el projecte impulsat per SPV Bio Catalunya Central, S.L.
La Generalitat ha emès un informe mediambiental favorable i, per tant, és possible que el procés de construcció de la infraestructura s'iniciï en els pròxims mesos
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha impulsat la creació d’una Comissió Paritària de Seguiment i d’una Comissió Delegada de la planta de biogàs promoguda per SPV Bio Catalunya Central, S.L., amb l’objectiu que tant el consistori com la ciutadania tinguin un coneixement directe del projecte, capacitat de seguiment i possibilitat d’incidir-hi. La mesura, aprovada ahir per unanimitat durant el ple municipal, arriba després que la planta de biogàs hagi superat l’informe ambiental, fet que indica que en els pròxims mesos “s’instal·larà al terme municipal”, tal com va assenyalar Joan Carles Batanés, alcalde de Sant Fruitós.
Tal com va explicar el batlle durant el ple, tot i que les plantes de biogàs són una de les apostes de la Generalitat, “a casa nostra són implantacions noves i requereixen conèixer-les bé, saber exactament quines són les seves virtuts i en quins punts la ciutadania i l’Ajuntament poden incidir en el funcionament, el seguiment i el control”. Precisament per això pren sentit la creació de la Comissió de Seguiment, que permetrà “treballar conjuntament”, com ja es va fer en el moment de la implantació de l’activitat de l’aeròdrom.
L'òrgan farà un “seguiment general de l’activitat de la planta, formularà propostes de millora, canalitzarà incidències i vetllarà pel compliment de la normativa ambiental”. Estarà formada pel mateix Batanés, que n’exercirà la presidència i també hi participarà com a regidor d’Obres i Activitats; Carme Cruz, regidora de Serveis Econòmics, Promoció Econòmica i Noves Tecnologies; Felip Echarri, de Junts; Xus Domene, de SOM; Matías Moya, d’ERC; un ciutadà designat per cada grup municipal, i una secretària. L’alcalde també podrà convidar-hi les persones que consideri adients i s’ha sol·licitat a l’empresa promotora del projecte que en formi part amb representants legals i una persona amb coneixements tècnics.
Pel que fa a la Comissió Delegada, que tindrà funcions executives, estarà integrada per l’alcalde, la regidora de Promoció Econòmica, un representant d'SPV Bio Catalunya Central, S.L., i la secretària.
Els 13 regidors del ple municipal van votar a favor de la mesura. Per part de Junts, Felip Echarri va afirmar que la creació de la comissió “és una bona notícia, no només perquè donarà transparència al procés, sinó també perquè permetrà als grups municipals fer un seguiment en temps real del desenvolupament inicial del projecte i del seu funcionament posterior, i incidir en allò que calgui quan calgui”.
Des de Som Sant Fruitós, Xus Domene, en la mateixa línia, va assegurar que “ha de ser una eina útil per reforçar el seguiment, la comunicació i la informació al voltant d’un projecte tan important per al nostre municipi com és la creació d’una planta de biogàs”, especialment tenint en compte que pot generar “percepcions diverses entre la ciutadania”. En aquest sentit, va apuntar que “el repte principal d’aquesta comissió és garantir la informació, un seguiment rigorós i espais de participació i control que ajudin a generar opinió, coneixement, criteri, confiança i seguretat en el conjunt de la ciutadania”.
Finalment, Àdria Mazcuñán, d’ERC, va subratllar que “la transició energètica és necessària i cal apostar per fonts d’energia més sostenibles”, tot assumint que “aquests projectes generen debat”. Per això, va expressar el desig que aquest òrgan “esdevingui un espai efectiu de seguiment, transparència i incidència”. Així mateix, va proposar que també hi participin representants del teixit empresarial.
