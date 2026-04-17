Usuaris del bus de Sallent a Barcelona veuen minses les millores en la línia que proposa el Govern
Els viatgers consideren que amb els 900.000 euros anuals que la Generalitat preveu per ampliar el servei no n’hi ha prou per compensar la desinversió acumulada
Usuaris del bus regular entre Berga i Barcelona que pugen o baixen a Sallent i que s’han constituït en una plataforma per canalitzar queixes en el servei, exigeixen a la Generalitat que resolgui d’una vegada per totes les deficiències que diuen que fa temps que s’arrosseguen en una línia amb poques freqüències de pas i que va sobrecarregada quan els busos arriben al poble. Consideren del tot insuficient la darrera proposta de millora que els ha fet arribar el Govern, amb una aportació anual de 900.000 euros, «que no són res comparats amb el pressupost que té el departament». N’hi reclamen més, tenint en compte «la desinversió sostinguda» que hi ha hagut durant anys en aquesta línia, apunta la portaveu de la plataforma, Mirella Cortès.
En una reunió mantinguda aquesta setmana entre Mirella Cortès; l’alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, la Directora General de Transports, Susi López; i el Subdirector de Transports, Benjamín Cubillo, el departament va anunciar una proposta de millora amb un reforç horari i noves expedicions que costarien uns 900.000 euros anuals, i que la plataforma veu bé, però que considera de mínims i li exigeix més. Uns canvis, apunta Cortès, que són fruit de la pressió i la negociació de la plataforma amb la Direcció General de Transports, i en què també ha intervingut l’Ajuntament de Sallent.
Uns i altres coincideixen que el principal problema és a primera hora del matí, per la manca d’expedicions que fa que, sovint, usuaris del bus a Sallent no hi puguin pujar o s’hagin d’asseure a terra perquè ja van plens, lamenta Cortès. En aquesta franja, els dies feiners arriba a Sallent un bus cada hora en direcció a Barcelona, a les 6.18 h, les 7.18 h, i les 9.18 h, que el departament preveu reforçar amb un segon bus, o un tercer si cal, i afegir una nova expedició a les 8.10 h, que ara no existeix. També es vol reforçar el de les 15.18 h, i incorporar un nou bus, que ara no hi és, a les 19.30 h. La plataforma celebra aquesta proposta de canvis, però també exigeix un reforç dels busos que passen pel poble a les 10.45 h i a les 11.45 h, «que temps enrere no donaven cap problema, i ara ja van saturats i s’ha quedat gent a fora», assegura Cortès.
En els trajectes de tornada hi ha una problemàtica similar «que afecta Sallent i més amunt», diu Cortès, perquè ja hi ha saturació de gent que puja al Passeig de Gràcia de Barcelona. En aquest cas, el govern proposa noves expedicions a les 9.00 h, les 10.15 h, i les 18.00 h; i reforços al de les 12.30 h, les 17.15 h, i 18.30 h, en aquest darrer cas només els divendres. La plataforma reivindica més canvis, i en aquest sentit, demana que el bus de les 13.30 h, que va de Barcelona a Berga parant a Navàs, també pari a Sallent, que el de les 15.00 h, que va directe a Berga, pari als pobles; i que el de les 15.50 h, no només es reforci amb un segon bus els divendres, sinó tots els dies.
La plataforma també demana millores els caps de setmana per la poca freqüència que hi ha actualment tant d’anada com de tornada. La Generalitat proposa un reforç dels busos en sentit Barcelona de les 9.18 h, els dissabtes, i de les 9.30 h els diumenges, i la incorporació d’un servei fins ara inexistent a les 18.48 h tant dissabte com diumenge. A banda d'això, la plataforma també reclama un servei de nova incorporació en sentit Sallent a les 18.30 h, tant dissabte com diumenge.
La plataforma traslladarà específicament aquestes peticions a la Direcció General de Transports amb la voluntat que les incorpori a la proposta que els ha fet ara, i també li farà entrega d'una recollida de signatures que està duent a terme demanant la inversió necessària per garantir un servei eficient de la línia.
Cortès posa en relleu l’increment continuat d’usuaris que ha tingut aquesta línia de bus els últims anys, i que no s’ha vist compensat amb més freqüències de pas. «La població de Sallent ha crescut, i molta gent que arriba de l’àrea metropolitana no té cotxe», apunta la portaveu de la plataforma. «A més, aquesta línia de bus és l’únic mitjà de transport públic que tenim». Per això, afegeix Cortès, «demanem per a aquesta línia allò que la Generalitat està demanant a l’estat espanyol per Rodalies».
