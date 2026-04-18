El conseller Ramon Espadaler dona suport al projecte Patrimoni Obert que impulsen Fonollosa, Rajadell, Sant Mateu de Bages i Aguilar
Els alcaldes dels municipis que hi participen destaquen que és una eina "de cooperació territorial i cohesió social"
R. Tortosa
El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, ha participat aquest matí a Fonollosa (Bages) en la reunió de presentació del projecte Patrimoni Obert, una iniciativa impulsada per diversos municipis del Bages -Fonollosa, Rajadell, Aguilar de Segarra i Sant Mateu de Bages- que té com a objectiu preservar, documentar i divulgar el patrimoni cultural i natural del territori des d’una mirada integral i participativa. Les primeres activitats de Patrimoni Obert es van dur a terme l'any passat.
La trobada ha comptat amb la participació de l’alcalde de Fonollosa i president del Consell Comarcal del Bages, Eloi Hernàndez; l’alcalde de Rajadell, Joan Carles Lluch; el director general d’Economia Social i del Cooperativisme del Departament d’Empresa i Treball, David Bonvehí; i la directora dels serveis territorials de Justícia i Qualitat Democràtica a la Catalunya Central, Gemma Cruz, així com diversos promotors de l’Associació Patrimoni Obert, entre els quals Pere Fons, Laia Muns i Joan Calmet.
Durant la reunió, el conseller ha destacat que és “una iniciativa que demostra que el patrimoni, quan es treballa des de la proximitat i amb implicació ciutadana, esdevé una eina de cohesió, identitat i oportunitats per al territori”.
Els representants institucionals han coincidit a destacar el valor del projecte com a eina de cooperació territorial i cohesió social. L’alcalde de Fonollosa, Eloi Hernández, ha subratllat que Patrimoni Obert és “un element cohesionador de tot el territori, que agrupa els municipis i reforça una visió compartida del patrimoni”. Per la seva banda, l’alcalde de Rajadell, Joan Carles Lluch, ha remarcat que el projecte “dona identitat i projecció als municipis”. Lluch també ha elogiat la tasca “impressionant” desenvolupada pels impulsors del projecte.
El director general d’Economia Social i del Cooperativisme, David Bonvehí, hi ha afegit que l’impacte social del projecte, assenyalant que “iniciatives com Patrimoni Obert ajuden a integrar les persones que han arribat als pobles procedents de la ciutat, facilitant el seu arrelament a l’entorn”. I en nom de l’Associació Patrimoni Obert, el seu president, Pere Fons, ha agraït l’assistència del conseller i el suport dels ajuntaments, i ha destacat que es tracta d’“un projecte amb una implicació molt directa dels municipis”. Fons ha recordat que l’objectiu és “preservar, documentar i difondre tot tipus de patrimoni, especialment la memòria democràtica”.
Una visió integral i participativa del patrimoni
Patrimoni Obert és una iniciativa impulsada pels ajuntaments d’Aguilar de Segarra, Fonollosa, Rajadell i Sant Mateu de Bages, juntament amb l’associació del mateix nom, constituïda el 2024. El projecte parteix d’una concepció àmplia del patrimoni, que inclou elements naturals, històrics, arquitectònics, immaterials i de memòria democràtica.
Aquest enfocament es tradueix en una doble voluntat: preservar els elements patrimonials i, alhora, activar-los com a recurs cultural, educatiu, social i econòmic, reforçant la cohesió territorial entre municipis amb baixa densitat de població.
Un dels pilars del projecte és la creació d’un arxiu digital que permet recuperar, ordenar i posar a disposició de la ciutadania materials fins ara dispersos o en mans particulars.
Actualment, aquest arxiu ja inclou prop de 10.000 fotografies digitalitzades, de les quals gairebé 3.000 estan indexades, així com centenars de documents audiovisuals i materials documentals procedents de revistes locals i arxius parroquials.
Aquesta tasca permet preservar la memòria col·lectiva del territori i facilitar-ne l’accés a investigadors, centres educatius i ciutadania en general.
Educació i arrelament al territori
El projecte incorpora un programa educatiu vinculat principalment a l’escola de Fonollosa, que utilitza el patrimoni com a eina pedagògica per explicar el territori, la història i les tradicions locals.
Aquest enfocament converteix el patrimoni en un element central de l’aprenentatge i contribueix a reforçar el vincle dels joves amb el seu entorn.
Entre les iniciatives més destacades hi ha els Aplecs de Patrimoni Obert, trobades anuals que combinen cultura, paisatge i gastronomia.
L’any 2025 se’n van celebrar tres, sota el títol El camí de l’aigua, amb activitats a Sant Amanç, Castellar i Aguilar de Segarra, que van combinar visites guiades, concerts i tastos gastronòmics, amb una participació de més de 500 persones.
El projecte aposta també per la producció de continguts audiovisuals per explicar el patrimoni a través de relats accessibles i propers.
Durant el 2025 s’han produït dos documentals sobre la República, la Guerra Civil i la postguerra a Fonollosa, i per al 2026 es preveuen nous treballs sobre l’escola del municipi i l’evolució del bosc a la Serra de Castelltallat, així com altres projectes vinculats a la memòria col·lectiva.
Una plataforma digital oberta a la ciutadania
El projecte es complementa amb una plataforma web oberta que actua com a espai central de consulta i difusió dels continguts.
A través d’aquest portal, la ciutadania pot accedir a arxius fotogràfics, audiovisuals i documentals, així com descobrir elements patrimonials dels municipis mitjançant un sistema de classificació per tipologia, localització o període històric.
La web incorpora també continguts dinàmics i posa en valor la dimensió participativa del projecte, amb materials aportats per veïns, entitats i col·lectius del territori.
Patrimoni Obert es configura com un model replicable en altres territoris rurals amb alt valor patrimonial.
El conseller Espadaler ha conclòs que “iniciatives com aquesta mostren que el patrimoni pot ser un motor de desenvolupament i cohesió si es treballa des del territori i amb la complicitat de la ciutadania”.
Finalment, tots els assistents a la reunió han visitat la Torre de Falç, un complex monumental format per les runes de l'antic castell de Fals. Es tracta d'un dels elements patrimonials sobre els que treballa el projecte Patrimoni Obert.
