Queixes per contenidors fets servir malament i desbordats a Sant Salvador de Guardiola: "La gent no recicla"
L'Ajuntament assegura que està prenent mesures contra aquesta situació i afirma que "l'incivisme no és nou d'ara"
Els nous contenidors implementats el passat 9 de febrer han portat malestar a veïns de Sant Salvador de Guardiola, que han omplert de queixes les xarxes socials de l'Ajuntament. "Les boques dels contenidors són massa petites" i "s'haurien d'ampliar perquè no donen l'abast", són alguns dels comentaris que circulen i que traslladen al món digital una imatge visible als carrers: al de Josep Pesarrodona, per exemple, és freqüent veure bosses d'escombraries per sobre i envoltant els contenidors, fet que afecta el funcionament d'aquests. El consistori atribueix part d'aquesta situació a "l'incivisme d'algunes persones" i altres veïns consultats per aquest diari també reconeixen part de culpa de la ciutadania.
Adelina Sánchez, resident al mateix carrer Josep Pesarrodona, afirma que, "el problema no és que les boques dels contenidors siguin petites, és que la gent no recicla", diu. I també comenta que, tot i ser dos a casa, ells llancen el rebuig "cada 15 dies". El que més omplen "és la bossa del plàstic", però aquest contenidor és obert tots els dies de la setmana, igual que el del cartó i residus orgànics. Denuncia que la presència de les bosses de brossa fora dels contenidors atrau senglars i rates i explica que, "una veïna del carrer se'n va trobar un quan anava a obrir el cotxe".
Des del consistori del municipi, l'alcaldessa Anna Llobet afirma que l'incivisme no ha vingut arrel dels nous contenidors. Segons explica, "la gran majoria de la gent que abans no reciclava ara ho fa", sobretot veïns de la tercera edat, però sí que tenen detectat "un petit percentatge" de persones que no ho fa bé, i això, remarca, "afecta el veïnat que sí que fa bé les coses, o que, almenys ho intenta".
Contra els comentaris i queixes de veïns que diuen que "les bosses no passen pel forat", Llobet defensa que les mides de les boques són suficients "si es recicla bé". I afegeix que, si algú es troba que la bossa és massa gran pel forat, la solució és "fer una bossa més petita".
Quant a aquells veïns que critiquen el fet que l'Ajuntament els forci a reciclar -perquè "va contra la seva llibertat" i que ja "paguen uns impostos"-, l'alcaldessa diu que no entén el seu argument. Se'l troba "sovint a peu de carrer i a través de les xarxes". Tot i això, explica que des del consistori sempre intenten respondre a tots els que pregunten "de manera educada" sobre el reciclatge, els contenidors i el perquè és important fer-ho. Remarca també al consistori el "penalitzen per cada tona de més de rebuig que porta a l'abocador" i que la decisió del canvi de contenidors va néixer, ja que amb "l'aportació voluntària no s'arribava als mínims de reciclatge establerts per Europa".
Una política basada en la pedagogia
Preguntada per quines accions ha pres per revertir aquesta situació, Llobet explica que se centren en "pedagogia", és a dir ensenyar als veïns com s'ha de reciclar. Això ho fan a través d'unes xerrades que es van portar a terme al gener, per a "informar del funcionament dels contenidors i de la importància de reciclar" i de publicacions a les xarxes. Pròximament, volen mostrar dades sobre com el poble "ha passat d'un 29% de recollida selectiva a superar el límit establert per Europa del 55%". Addicionalment, estan considerant "fer una revista" on un dels temes que es tractarien seria aquest progrés. Afegeix que s'està estudiant a quins carrers els contenidors "no donen l'abast" i es considerarà ampliar-ne el nombre.
A part d'això, explica que una altra mesura que han pres és "anar a visitar la gent que sabem que ho fan malament". Afirma que quan veuen "una àrea molt plena de residus fora dels contenidors" hi van amb els vigilants municipals i "obren bosses". D'aquesta manera "es troben amb algun tipus de paper o alguna cosa que hi ha dades personals", i "amb el tractament de dades corresponent", aixequen acta. D'aquesta manera "s'adverteix al veí i, si s'escau, se li posa la multa corresponent".
No aptes per a minusvàlids
Un altre punt que destaquen veïns com Adelina Sánchez, és que els contenidors "no estàn adaptats per a persones amb discapacitats", ja que el lloc per posar la targeta és a la tapa i "una persona en cadira de rodes no hi arriba". L'alcaldessa respon que, de la mateixa manera que no han pogut triar la mida de les boques, tampoc el disseny i comenta que "és el mateix per a tots els municipis que porta el Consorci del Bages per a la gestió de residus". Per tant el problema de no estar adaptats per a persones minusvàlides "no és exclusiu de Sant Salvador", remarca, i en aquest cas diu que "sí", que les queixes que rep sobre aquest tema "tenen raó".
Destaca igualment que, a Manresa, els contenidors són diferents ja que "es tracta d'una ciutat de 80.000 habitants" i per tant el tractament no és el mateix. A més, explica que el sistema de recollida és de "càrrega lateral", amb la qual cosa s'els hauria permès tenir un disseny diferent.
