Dos ferits lleus en accident entre moto i cotxe a Fonollosa
L’avís als serveis d’emergències s’ha rebut a les 16.24 h
Prop de 2/4 de 5 de la tarda d’aquest dissabte s’ha produït un xoc frontal entre una moto, que portava dos ocupants, i un cotxe al quilòmetre 6,2 de la BV-3008, a Fonollosa.
Tant el conductor de la moto com el seu acompanyant han quedat ferits lleus. Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat tres unitats del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) i han traslladat els dos ferits a l’Hospital Althaia de Manresa.
