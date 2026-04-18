La Fira de Navàs situa el ciclisme com a principal reclam del certamen

Un centenar d'expositors fan parada a la 94a edició de la Fira de Navàs

Una cinquantena de participants fan "El repte de Castelltadral", una escalada de 12km i 380 metres de desnivell

La Fira de Navàs situa el ciclisme com a principal reclam del certamen / Albert Obradors

Laura Serrat

Navàs

La Fira de Navàs va arrencar aquest dissabte la seva 94a edició amb un centenar d’expositors al passeig de Ramon Vall i amb activitats de la segona edició de La Cíclica, que ha aconseguit situar el ciclisme com a principal reclam de la fira. «L’any passat vam apostar per especialitzar-nos en aquest àmbit i podem dir que enguany s’ha consolidat amb un públic atret per les activitats», explicava l’alcalde, Jaume Casals.

La Cíclica inclou dues proves esportives. D’una banda, dissabte es va celebrar «El repte de Castelladral», una escalada de 12km i 380m de desnivell sobre asfalt, que va atreure una cinquantena de participants, de l’altra, es va dur a terme «La Revolta», un circuit tancat d’obstacles ubicat dins la Fira per competir de manera individual amb eliminatòries.

En paral·lel, també es van celebrar altres activitats relacionades amb el món del ciclisme, com ara tallers de bicitrial i la BTT guiats per especialistes, així com una exhibició de Gemma Abant, tretze vegades campiona del món, que va oferir un espectacle de gran nivell tècnic.

En paral·lel, dissabte ja es podia passejar pel centenar de parades que ompliran el Passeig de Ramon Vall fins aquest diumenge. Enguany, la fira reuneix un centenar d’expositors, amb entitats i establiments locals, alimentació, artesania, roba i complements o parament de la llar, entre altres. La promoció del municipi i el comerç local és un dels objectius d’una fira que també inclou activitats paral·leles per dinamitzar l’espai i atraure visitants, amb una àmplia programació cultural i lúdica.

