Una marxa lenta de Santpedor a Sallent és la primera acció de la protesta contra ICL

La jornada ha començat al campament instal·lat a Callús des d'on es despleguen les diferents accions

Els portaveus de Revoltes de la Terra i BoicotICL a Santpedor

Els portaveus de Revoltes de la Terra i BoicotICL a Santpedor / Edu Font

Eduard Font Badia

Manresa

Una marxa lenta entre Santpedor i Sallent, fins al barri de l'Estació, és l'acció prevista per a aquest migdia en la protesta contra ICL que s'ha organitzat al Bages.

S'ha escollit el barri de l'Estació pel simbolisme de la relació d'aquests habitatges que es van haver de desallotjar. Aquesta però, és només una de les accions que es preveuen per aquest dissabte.

La marxa ha arrencat des del camp de futbol vell de Santpedor als volts de dos quarts de tres de la tarda amb una trenteta de bicicletes i alguns vehicles. El gruix dels manifestants es preveu que es destinin a altres accions.

Els organitzadors de la protesta contra ICL que aquest cap de setmana s'ha organitzat al Bages diuen que "gràcies a aquestes accions es mouen moltes coses. Gràcies al fet que estiguem aquest cap de setmana milers de persones venint al Bages, tant la gent del Bages de tota la vida com la gent que hem vingut de fora, fins i tot de França i d'Itàlia, fa que gent que potser no estava treballant plegada comenci a seure a treballar junts".

Són paraules de la Júlia, portaveu de Revoltes de la Terra, que aquest cap de setmana ha agafat la causa d'entitats locals com BoicotICL perquè "triem sempre conflictes que representen la resta de conflictes en els quals estem lluitant. I per això ICL, per nosaltres, era molt estratègic, perquè és una lluita històrica, és una lluita que fa dècades que es fa al territori i que lluita tant contra la salinització dels rius, com també les lluites del moviment obrer. I també contra aquestes empreses que col·laboren amb el sionisme, que col·laboren amb el genocidi, també són les empreses que trinxen els nostres territoris".

Per això, des de l'entitat bagenca BoicotICL van agrair molt que el moviment Revoltes de la Terra agafés la seva causa, perquè "és una oportunitat molt gran poder ajuntar les veus de totes les lluites en defensa del territori, lluites ecologistes, lluites socials, i sumar les forces. I també perquè estem donant veu a una lluita tan important com que és la lluita contra ICL", segons deia el Pau, portaveu de l'entitat bagenca.

La jornada ha començat al campament de Callús amb debats "molt potents dels tres eixos principals que tenim aquest cap de setmana: "la defensa històrica del riu Llobregat, el moviment de solidaritat amb Palestina, i sobre el xantatge laboral i sobre el futur del treball", segons la portaveu de Revoltes de la Terra.

Una marxa lenta de Santpedor a Sallent és la primera acció de la protesta contra ICL

Una marxa lenta de Santpedor a Sallent és la primera acció de la protesta contra ICL

