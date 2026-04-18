Un miler de persones, segons l'organització, ha dormit al campament de la protesta contra ICL
L'acampada organitzada per Revoltes de la Terra es va instal·lar divendres al vespre al terme de Callús, prop de la masia de Cal Filosa
Un miler de persones, segons l'organització, ha passat la nit de divendres a dissabte a l'acampada organitzada pel col·lectiu Revoltes de la Terra, que organitza un llarg cap de setmana de protestes contra la mina de potassa del Bages i la multinacional que la gestiona.
El campament es va instal·lar aquest divendres al vespre al terme municipal de Callús, prop de la masia de Cal Filosa, i amb tendes instal·lades entre el Pla de la Tosa i el Collet Rodó. Va ser després de marxes que van sortir a mitja tarda del divendres des de Sallent i Santpedor.
Aquest dissabte al matí hi han començat les activitats cap a les 10 hores, i a les 11 l'esplanada principal ja bullia de xerrades, un cop s'ha fet l'esmorzar en un campament que ha estat organitzat amb carpes amb els diferents serveis: des de menjador, fins a punt de guaita, serveis o contenidors per al reciclatge de deixalles.
Per als periodistes, prendre imatges ha estat una tasca complicada. Els organitzadors acompanyaven els reporters per evitar que es prenguessin fotos o vídeos dels participants. Segons ells, hi ha gent vinguda de diferents llocs del país, però també de França, on hi ha el moviment mare, Soulevements de la Terre, i alguns d'aquests podrien ser identificats per la policia per accions reivindicatives en el país veí.
Des de les deu, pel camí que porta de Callús fins al campament, era un constant de joves que, amb motxilles i tendes, anaven cap al campament, que presideix una gran carpa de circ, que és on es fan les activitats i xerrades principals.
A les 11 del matí ha començat a sobrevolar el camí i el campament l'helicòpter dels Mossos d'Esquadra, que no s'han deixat veure al voltant de l'acampada, però sí en la proximitat de les instal·lacions d'ICL a Sallent.
Els organitzadors tenen previst concentrar els participants a les 12 al camp de futbol vell de Santpedor, i a les 4 de la tarda començar l'acció principal, de la qual a hores d'ara no se'n coneixen detalls, però que ja van anunciar que seria "confrontativa". L'acció hauria de durar fins a les 19 hores, segons els organitzadors.
Subscriu-te per seguir llegint
