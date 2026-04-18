La nova residència de Sallent: “Ja he escollit la meva habitació per quan hagi de venir”
Més de 500 persones han passat aquest matí per la Jornada de Portes Obertes de la Residència Municipal i Centre de Dia
Actualment, s’encara la recta final del projecte: comprar i instal·lar el mobiliari
El trasllat dels residents de la residència de Sant Bernat està previst per a finals d’aquest 2026
La nova Residència Municipal i Centre de Dia de Sallent ha fet una jornada de portes obertes prèvia a la posada en marxa. La visita ha superat totes les expectatives. Més de 500 persones han passat per les instal·lacions en visites guiades que inicialment estaven previstes cada hora entre les 9 i les 12, però que s’han hagut d’allargar fins a la 1 del migdia per donar resposta a l’alta afluència.
Els assistents han començat la visita per la planta baixa, on s’hi ubicarà el Centre de Dia, també han recorregut la primera i la tercera planta, i han acabat al soterrani on hi ha el pàrquing. La segona planta ha quedat fora del recorregut perquè és idèntica a la primera. L’alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, ha destacat la importància d’estar encarant la recta final d’un projecte que feia dècades que es tenia en ment i que ha de resoldre les mancances de l’actual Residència Sant Bernat, un edifici que, segons ha dit, “no compleix les condicions òptimes ni per als residents ni per als treballadors”. A més a més, es guanya en capacitat, en número de places-
La Consol i el Francesc, visitants del torn de les 10, hi coincideixen, “està molt vella, l’edifici és molt antic i estem contents que hagin fet la nova obra. Esperem que no triguin gaire a fer el trasllat”.
El nou equipament oferirà 80 places residencials –27 més que l’actual– i 30 places d’atenció diürna, 10 més que fins ara. El projecte, però, no ha estat senzill. Ribalta ha volgut posar en context l’esforç econòmic que ha suposat. “El cost total des de l’inici de la compra d’aquest terreny per fer la residència és com si durant 6 anys sencers a Sallent no s’arreglés res: ni voreres, ni bancs del camp de futbol”. En aquest sentit, ha remarcat la necessitat de subvencions, l’esforç municipal i també les aportacions patrimonials de veïns del poble. “És motiu d’orgull veure l’edifici dempeus i amb l’obra finalitzada”, ha afirmat. Ara, el projecte encara la fase final amb la compra de mobiliari, i es preveu que el trasllat dels residents de la Sant Bernat es faci a finals d’any. Mentrestant, l’Ajuntament ha sol·licitat a la Generalitat ampliar les places públiques, que actualment són 19, amb l’objectiu d’arribar fins a les 52, el que permetria no ofegar l'hisenda local.
Diversos visitants comentaven que la tercera planta té les millors vistes, ja que des del menjador s’hi pot veure el riu Llobregat, el pont de la Concòrdia i el teatre Fàbrica Vella. De fet, la residència s'ha aixecat allà on abans hi havia un dels edificis històrica de l'empresa, que rebia el nom de Fàbrica Vella, que es va dedicar al tèxtil i que va ser de les més importants de la població, amb més de 1.000 treballadors en els seus millors moments. Encara es manté d'empeus una de les façanes, tot i que molt deteriorada. Cada planta té balcó de més de 30 metres quadrats, un espai que ha rebut molt bones valoracions, “això és mitja vida”, deien.
L’entusiasme general ha estat evident fins al punt que molts assistents ja pensaven en el futur. “Ja he escollit la meva, ja me l’he apuntat per a quan hagi de venir”, deia una dona sortint d’una habitació. En la mateixa línia, Maria, de 78 anys i veïna del municipi, feia broma, “el terra és massa nou i rellisca una mica, però ja em guardo la meva habitació”. Un altre dels visitants, Miquel Escayola, explica que ara visita la Residència perquè l’ha vist construir “des que van posar la primera pedra”. La nova residència està ben ubicada, des de l’Ajuntament asseguren que la plaça de davant de la Fàbrica Vella –plaça que encara no té nom– s’hi portaran activitats culturals per fer una fusió social.
La nova residència destaca per unes instal·lacions modernes i lluminoses. A la planta baixa, el Centre de Dia incorpora serveis com fisioteràpia, podologia, atenció mèdica i perruqueria, a més de cuina i bugaderia. Les plantes residencials es distribueixen en espais comunitaris pensats per a grups d’unes 30 persones, amb menjadors i sales d’estar compartides, a part de les habitacions, que en total n’hi ha 12 d’individuals i 29 de dobles, totes amb bany propi i equipament bàsic. A la tercera planta s’hi ubiquen 5 habitacions confort, amb més espai i orientades a residents amb major autonomia, que disposen de menjador i sala d’estar propis.
