Un sabotatge a la via del tren de Súria fa anul·lar la sortida del comboi de les 4 de la tarda
El grup de Revoltes de la Terra ha fet una concentració amb centenars de persones reunides entre Santpedor i Callús, que tenen preparades accions durant la tarda
Enric Badia
El tren de potassa que havia de sortir a les 4 de la tarda de Súria per portar mineral cap a la zona portuària no ha pogut inicar el recorregut per un sabotatge a la via. L'empresa minera ICL, que fa el trajecte per aquesta via que és propietat de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, han aturat la marxa en ser advertits que s'havien escampat rocs a la via.
L'acció podia propiciar el descarrilament del tren, el que ha aconsellat a l'empresa no deixar-lo sortir de les instal·lacions d'ICL a Súria. Aquesta acció coincideix amb la mobilització durant tot el cap de setmana de centenars de joves que protesten contra les accions d'Israel vers Palestina i la suposa complicitat de l'empresa minera, de capital israelià, amb el govern de Benjamin Netanyahu.
L'acció de protesta que ha convocat el col·lectiu Revoltes de la Terra té el centre d'operacions en uns camps de Callús, però han organitzat grups diferents per dur a terme accions de protesta durant la tarda d'avui. A primera hora, un centenar de persones ha anunciat que anava cap a la zona del runam salí del Cogulló, a Sallent, mentre que un altre grup s'adreçava cap a la zona pròxima a les instal·lacions d'ICL a Súria.
Un miler de persones, segons l'organització, ha passat la nit de divendres a dissabte a l'acampada organitzada pel col·lectiu, però durant tot el matí hi ha hagut un degoteig de persones que han anat arribant al Bages en diferents mitjans i joves de la mateixa comarca que s'han afegit als organitzadors de la protesta. Abans del migdia hi ha hagut una marxa lenta amb vehicles fins a Sallent.
Els Mossos d'Esquadra han muntat un ampli desplegament, que es feia evident al restaurant i gasolinera de Sallent, El Lleó. A l'aparcament hi havia diferents furgonetes de cossos de seguretat de la policia catalana especialitzats.
El campament es va instal·lar aquest divendres al vespre al terme municipal de Callús, prop de la masia de Cal Filosa, i amb tendes instal·lades entre el Pla de la Tosa i el Collet Rodó. Va ser després de marxes que van sortir a mitja tarda del divendres des de Sallent i Santpedor.
