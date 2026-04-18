Una setantena de veïns reactiven l’associació del nucli antic de Santpedor i reclamen un model de futur per al barri
El grup ha aprovat un manifest que demana a l'Ajuntament fomentar la rehabilitació de pisos buits, l'obertura de nous comerços i que es limiti la velocitat dels vehicles
Regió7
Una setantena de persones han participat en l’assemblea general per reactivar l’Associació de Veïns del Nucli Antic de Santpedor, que es va celebrar ahir al vespre a Cal Clarassó. L’objectiu de l’entitat és revitalitzar el barri vell del municipi recuperant celebracions que s’havien anat perdent, com ara les enramades dels carrers i el sopar del brou. També ha aprovat un manifest que demana a l’Ajuntament de Santpedor que impulsi un pla de regeneració del nucli antic per definir-ne un model de futur.
El manifest, que han aprovat per unanimitat els veïns reclama, entre altres coses, que es fomenti la rehabilitació de pisos buits i la restauració de façanes, es faciliti l’obertura de nous comerços, es limiti la velocitat de vehicles i se’n restringeixi el trànsit fora de l’horari comercial, es creïn aparcaments dissuasoris a l’entorn i s’adaptin més carrers amb un sol nivell i amb més espais verds. Per assolir-ho, el text planteja a l’Ajuntament que impulsi “un procés participatiu que reculli les veus dels veïns, els comerciants, els experts i les experiències d’altres municipis” i “que serveixi de base per elaborar un pla de regeneració del nucli antic amb el màxim consens, rigor i ambició”.
L’altre punt destacat de la trobada ha estat la presentació del pla d’activitats d’aquest any, que preveu la recuperació de dues celebracions històriques del nucli antic. D’una banda, es convidarà tots els carrers i places a engalanar-se durant la primera setmana de juliol i a organitzar actes lúdics, per recuperar així les tradicionals enramades que s’havien organitzat antigament. De l’altra, es tornarà a convocar el sopar del brou, que congregava tots els veïns del barri al setembre a la plaça de l’Església. També s’ha anunciat que es vol organitzar alguna activitat de Nadal que permeti obrir els antics baixos de les cases antigues del poble, com s’havia fet amb el Pessebre Vivent.
L’associació de veïns del Nucli Antic de Santpedor es va constituir oficialment el 2005 però feia anys que estava inactiva. Des del febrer d’enguany un grup d’una vintena de persones s’ha anat reunint per preparar noves activitats i un full de ruta de futur per al barri. L’assemblea d’ahir va elegir unànimement una nova junta d’onze membres encapçalada per Gemma Mascaró. La nova presidenta va explicar els objectius pels quals s’ha rellançat l’entitat: “Creiem que cal coordinar-nos millor, enfortir la comunitat i impulsar accions que afavoreixin la comunicació i la convivència. Volem que l’associació actuï com un canal actiu de reivindicació comunitària, capaç de defensar allò que ens preocupa i de vetllar per la millora del nostre entorn”. I va fer una crida a la implicació dels veïns en l’associació a través dels grups de treball que s’han creat: “Són espais oberts, pensats perquè tothom qui tingui ganes hi pugui aportar idees o donar un cop de mà”. Aquests grups s’organitzen a través d’una comunitat oberta de Whatsapp, que ja supera el centenar de persones, i de les xarxes socials de l’entitat.
L’assemblea de l’associació de veïns es va iniciar amb l’actuació de l’actriu Clara del Ruste, veïna del nucli antic, que va oferir una mostra del seu espectacle de pallasso adult “V/Bellesa”. Amb el tret de sortida de l’assemblea, la nova junta preveu reunir-se properament amb l’Ajuntament, entitats i grups polítics del municipi per presentar-se, oferir col·laboració i exposar-los el manifest per al futur del nucli antic. De fet, en les últimes setmanes l’associació ja ha col·laborat amb les comissions que organitzen les Caramelles i el Santpedor en Flor.
