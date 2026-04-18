La valoració dels alcaldes sobre el projecte per desdoblar la C-55: "Cap projecte havia tingut tan consens com l'actual"
La opinió majoritària és que l'obra que planteja l'estudi informatiu actua en el tram clau per resoldre els problemes de mobilitat de la carretera
Marc Aloy, alcalde de Manresa: "Cap projecte havia tingut tan consens com aquest"
«És un dia important», apunta l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, que recorda que «hi havia hagut molts projectes sobre la taula, però cap havia tingut el consens social i polític de l’actual». Per a Aloy és significatiu que l’estudi plantegi aprofitar el traçat actual: «L’obra vetlla per respectar l’entorn paisatgístic i, alhora, resol el problema de la mobilitat». També destaca que un dels potencials del projecte és que «té en compte com es connecta la carretera amb els municipis per on passa». A Manresa, explica, hi haurà «una millora de l’accés als Comtals i en tot l’accés a Manresa sud amb un nou viaducte que travessarà el riu i que millorarà la mobilitat en aquell tram».
Cristòfol Gimeno, alcalde de Castellgalí: "Veure l’obra encarrilada és la millor manera de marxar"
Un dels alcaldes per a qui el projecte de desdoblament de la C-55 té un significat emocional és Cristòfol Gimeno, al capdavant de l’Ajuntament de Castellgalí, que pocs dies abans de deixar al càrrec, assegura que veure que el projecte té uns terminis establerts «és com un regal». «És un projecte que des dels primers anys com a alcalde hem reivindicat amb els diferents equips de govern i saber que l'obra està encarrilada és la millor manera de marxar». Gimeno explica que el desdoblament suposarà una gran transformació per al municipi, ja que es crearà una variant alternativa semisoterrada i l’actual traçat es convertirà en una avinguda més integrada en la trama urbana.
Dani Mauriz, alcalde de Sant Vicenç de Castellet: "El nou accés de Sant Vicenç millorarà molt la mobilitat"
«Valorem el projecte molt positivament», destaca l’alcalde de Sant Vicenç de Castellet, Dani Mauriz. «La comarca i el territori es mereixen una carretera digna tant per als vehicles que hi passen com per la gent que hi viu», apunta. En aquest sentit, posa en relleu que «per fi» hi ha sobre la taula un projecte factible per tirar endavant el desdoblament. A més, assenyala que, en el cas de Sant Vicenç, es crearà un accés nord amb l’objectiu de resoldre una necessitat municipal. «Tenim un únic accés per on passen 17.000 vehicles diaris, per tant, el nou accés nord, que se situarà entre Castellgalí i Sant Vicenç, ens permetrà millorar molt a nivell de mobilitat».
Adrià Valls, alcalde de Castellbell i el Vilar: "Serà un guany en el temps d'arribada a la feina"
L’alcalde de Castellbell i el Vilar, Adrià Valls, considera que el desdoblament de la C-55 suposarà una gran millora per al municipi i per la qualitat de vida dels veïns. «És un eix que els caps de setmana i els dies laborables en hores punta ens dificulta molt el trànsit», explica l’alcalde, que assenyala que «la C-16 no actua com a via substitutòria perquè no conflueix als mateixos punts». L’alcalde destaca que al municipi hi ha molta gent que treballa a Manresa i als polígons industrials de l’entorn i, per tant, creu que l’obra «serà un guany en el temps d’arribada a la feina». Valls considera que, «malgrat que són pocs quilòmetres, s’actuarà en un tram clau».
