El vermut musical del Mercat de la Terra presenta “Sonset Grup Vocal”
El producte protagonista de l'abril han estat les faves
Jaume Grandia
Sant Fruitós de Bages
El Mercat de la Terra que, com cada tercer dissabte de mes, té lloc al Cobert de la Màquina de Batre, a més d’oferir la seva oferta de productes de temporada, que aquest mes d’abril ha tingut com a protagonista les faves, també ha portat a l’escenari pel vermut musical, el conjunt “Sonset Grup Vocal”, guanyador del concurs de músics per al Mercat de la Terra 2026, que han estat aplaudits pels assistents.
Els més petits han gaudit de contes infantils, a càrrec del grup d’animació “Ai carai, quin Drac!" a càrrec de Maria Navarrete.
