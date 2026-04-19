La Catalunya Central, el Penedès i l'Alt Pirineu tindran serveis territorials de Protecció civil
Protecció Civil reforça la seva estructura per guanyar més musculació organitzativa i per potenciar la presència la seva presència al territori. En aquest sentit, es despleguen serveis a l’Alt Pirineu i Aran, Catalunya Central, Girona, Lleida i les Terres de l'Ebre, i es crea el del Penedès, l'última regió en aprovar-se, que encara no tenia cap presència de Protecció civil.
L'objectiu és "potenciar la presència arreu del territori augmentant el suport i la col·laboració amb Ajuntaments i Consells Comarcals, així com fomentar la cultura de l’autoprotecció de tota la nova societat davant els nous riscos, Protecció Civil de la Generalitat amplia i reforça la seva estructura en els serveis centrals i territorials", han explicat fonts del Departament d’Interior i Seguretat Pública. Aquesta remodelació obeeix a la necessitat ha volgut donar al sistema d’emergències i protecció civil per fer front als reptes de l’emergència climàtica i nous riscos tecnològics.
A part del desplegament territorial, durant el mes d’abril continua el desplegament de l’estructura amb la creació i posada en marxa de dues noves subdireccions "que donen robustesa al projecte", expliquen fonts del departament. Amb la nova estructura, la DGPC passa de dues a quatre subdireccions.
Pel que a l'estructura de la Direcció General de Protecció Civil (DGPC) s'ha reforçat amb el mateix objectiu de donar suport als municipis abans, durant i després de l'emergència i així mateix per potenciar les funcions relatives a la cultura de la prevenció i l'autoprotecció. És una reacció administrativa en un context del canvi climàtic, que porta noves amenaces meteorològiques, sobretot.
Nova Subdirecció general de Prevenció de Protecció Civil
S'ha creat la Subdirecció general de Prevenció de Protecció Civil que dirigeix Joan Ramon Cabello i que assumeix part de les taques de prevenció de protecció civil desenvolupades fins ara des de la Subdirecció general de Programes en Protecció Civil amb l'objectiu de tenir més capacitat.
Cabello, que és enginyer químic, màster en Gestió d'Empreses i màster en Dret de les administracions públiques es va treballar 15 anys a la Direcció General de Qualitat Ambiental i els darrers anys ha ocupat diversos llocs de responsabilitat en la DGPC com la direcció dels serveis territorials de Protecció Civil de la Generalitat a Barcelona i Tarragona.
Dins de la Subdirecció general de Planificació de Protecció Civil hi haurà tres serveis: Servei de Plans i Recursos Locals encarregat d'establir els criteris i les actuacions per al desenvolupament de la protecció civil local a Catalunya, en relació amb la planificació i implantació de la resposta a emergències, i impulsar-ne i supervisar-ne l'aplicació; Servei per a l'Autoprotecció d'Activitats que s'encarregarà de totes les qüestions relacionades amb les mesures i plans d'autoprotecció de les activitats obligades a adoptar-ne. El nou servei assumeix les funcions i el personal fins ara adscrit a la Responsable de Plans d'Autoprotecció.; i el Servei de Gestió del Risc i Planificació que passa a denominar-se Servei de Previsió del Risc i Planificació per enfortir les tasques de previsió i planificació. Així mateix, també canvia el nom de la Secció de Plans d'Emergència que passa denominar-se Secció d'Anàlisi de Risc per potenciar tota la tasca d'anàlisi davant els riscos climàtics i noves amenaces que ha de liderar Protecció Civil.
S'han creat nous serveis, però la reorganització també ha portat a suprimir el d'Implantació.
Subdirecció general de Coordinació i Gestió d’Emergències
En l’àmbit de la Subdirecció general de Coordinació i Gestió d’Emergències, ocupat per la subdirectora l'Imma Solé,s'ha creat el Servei de Coordinació Operativa que s'encarregarà de dissenyar l’estratègia de suport i coordinació als ens locals en situació de risc i emergència i en la fase de recuperació, establint els procediments de gestió operativa entre aquests ens locals, l'operativa territorial i el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya CECAT.
Desenvoluparà el sistema de recollida i classificació de dades sobre emergències i catàstrofes a Catalunya, establirà criteris per elaborar els informes sobre situacions d'emergència i analitzarà la resposta integrada del CECAT i de l'operativa territorial en situació de risc o emergència, proposant els compromisos de qualitat i fent-ne el seguiment. La creació d’aquest Servei no comporta cap canvi en les funcions dels altres dos serveis de la Subdirecció, sinó que incorpora eines noves per millorar la gestió coordinada i el seguiment de les actuacions que es porten a terme.
Nova Subdirecció General d'Administració i Recursos
Finalment, s'ha creat la Subdirecció General d'Administració i Recursos que integra totes les funcions relacionades amb recursos humans, impuls de la formació, pressupostos, contractació, convenis, sancionadors i la recerca i el suport tecnològic. La nova subdirecció està a càrrec de la subdirectora Mireia Capell, que s’ha incorporat aquest abril a la DGPC. Capell, llicenciada en Dret i en Ciències Polítiques i de l'Administració, té una llarga experiència en diversos departaments de la Generalitat i els darrers anys ha dirigit el Servei de Coordinació dels Serveis Territorials del Departament de Drets Socials i Inclusió a Tarragona.
Així mateix, dins de la Subdirecció General d'Administració i Recursos s'ha creat el Servei de Gestió Administrativa. El Servei de Tecnologia, passa a dependre d'aquesta nova Subdirecció atès el caràcter d’element transversal a tota la Direcció General.
Dins la nova estructura es troba també la figura de Responsable de Recerca en Previsió del Risc, ja que la Direcció General de Protecció Civil reforça la tasca de projectes i recerca, que es complementa amb la figura de Responsable d'Acció Internacional pel que fa especialment al desenvolupament de la participació i col·laboració de la Generalitat en els mecanismes internacionals de resposta a emergències i especialment en el Mecanisme Europeu de Protecció Civil. També es crea la figura de Responsable d'Assessorament Jurídic, que potenciarà els processos de revisió normativa previstos i també processos sancionadors derivats del reforç de la verificació del compliment de les obligacions en matèria de protecció civil.
També està previst que l'Àrea de Premsa i Comunicació reforci el seu suport al món local en matèria de comunicació.
Desenvolupament al territori
Pel que fa a l’àmbit territorial, destaca la creació dels serveis territorials de Protecció Civil a les demarcacions on no existien (Alt Pirineu i Aran, Catalunya Central, Girona, Lleida, Penedès i Terres de l'Ebre). En aquests llocs fins ara existia la figura de Responsable de Protecció Civil (amb l'excepció del Penedès on no existia personal de protecció civil en els serveis territorials) i ara la figura de cap del Servei Territorial de Protecció Civil permetrà reforçar les tasques de suport als municipis abans, durant i després dels episodis de risc i emergència.
Així mateix, aquests serveis territorials de Protecció Civil han incrementat el seu personal amb fins a 40 nous llocs de treball. Aquest increment de personal ha fet també necessari l'existència de la figura de cap de servei territorial de Protecció Civil. En total, actualment el personal dels serveis territorials de protecció civil és d’una seixantena de professionals.
De forma paral·lela al creixement en el nombre de persones, també creix el parc mòbil, que passarà de 10 a 108 vehicles els mesos vinents. Aquesta nova estructura central i territorial que es consolidarà aviat, ha de permetre impulsar com mai la Protecció Civil de la Generalitat i la Protecció Civil local amb l'objectiu final d'aconseguir una societat més preparada i més protegida davant els riscos greus i les grans emergència que enfronta Catalunya.
