Comença a desmuntar-se el campament de Revoltes de la Terra sense que s'hagin produït noves accions
Segons els organitzadors, hi ha hagut prop de 4.000 persones, mentre que altres fonts ho redueixen a una quarta part
El llarg cap de setmana de protestes de Revoltes de la Terra comença a arribar al final. Aquest migdia, el campament ubicat al terme municipal de Callús, entre la masia de Cal Filosa i els terrenys de Vallbona, començava a desmuntar-se. Molta gent marxava ja a recollir els seus cotxes, aparcats pel camí o al nucli urbà de Callús, i les tendes s'anaven desmuntant. No s'ha fet cap acció, ni tampoc estava prevista. Les cares eren de cansament, per la llarga jornada del dissabte i a la nit de concerts que s'ha organitzat a l'acampada, que ha durat fins altes hores de la matinada.
Al llarg del matí s'han fet xerrades "sobre el xantatge del treball, que era un dels temes més importants tenint en compte la gran ocupació que suposa i ser a la comarca de treballadors. Després també s'ha parlat de com enxarxar més els col·lectius ecologistes amb la pagesia, que és un dels sectors principals a l'hora de pensar en quin és el país que volem en un futur", segons ha explicat a Regió7 la Marta, la portaveu de l'organització d'aquest diumenge.
També ha estat moment de passar balanç. Per als organitzadors, "la participació també ha estat un èxit. Al final valorem que han passat al voltant d'unes 4.000 persones al llarg de tot el cap de setmana". Altres fonts ho xifren en una quarta part, unes mil persones, però tampoc s'ha volgut donar com a xifra oficial. Per a Revoltes de la Terra, "s'ha pogut fer tot el que estava previst i, per tant, un èxit. S'han complert els objectius que eren poder assenyalar aquesta empresa".
Qüestionats sobre les declaracions d'alguns alcaldes dient que això no arregla les coses, i menys causar molèsties als veïns, la portaveu deia que "les persones que estem aquí no pensem el mateix. Revoltes tampoc és un espai que el seu objectiu sigui dialogar o arribar a acords amb les institucions ni amb les grans empreses, sinó que el que ha vingut a fer és actuar, cansats i ja d'esperar que passin coses que no arriben a passar mai".
Per a Revoltes de la Terra, la lluita contra ICL ha acabat de moment. "En el cas concret d'aquesta lluita, ara hauran de ser els col·lectius organitzats i els espais organitzats que treballen aquí, que puguin aprofitar això i estirar el fil i seguir obrint la lluita i generant debat i propostes noves per la comarca".
Un dinar popular i un acte de cloenda posen fi aquesta tarda a tres dies de mobilitzacions.
