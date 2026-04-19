Detingut el conductor del cotxe que va xocar contra una moto a Fonollosa anant begut

Els dos ocupants de la moto van resultar ferits greus / Mossos d'Esquadra

Eduard Font Badia

Manresa

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dissabte a la tarda a un home per col·lidir contra una motocicleta i donar positiu penal en el control d'alcoholèmia. Els dos ocupants de la moto van resultar ferits greus.

La policia va rebre l'avís de l'accident a les 16:24 hores del dissabte. Es tractava d'un accident entre un turisme i una motocicleta a la carretera BV-3008 al punt quilomètric 6,2 a Fonollosa.

A la motocicleta hi anaven un home i una dona que van resultar ferits greus i van ser traslladats a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.

El conductor del turisme va quedar il·lès i en fer-li la prova d'alcoholèmia va donar un resultat positiu de 0,80 mg/l aire expirat. L'home va quedar detingut per dos delictes contra la seguretat viària: conduir sota els efectes de l'alcohol i lesions per imprudència greu.

El detingut és un home de 63 anys veí del Bages que ha passat avui, 19 d'abril, a disposició judicial.

