La Fira de Primavera de Navàs atreu un públic nombrós amb el ciclisme com a protagonista
Els paradistes valoren el bon ambient i les propostes lúdiques, però lamenten que les vendes no han superat les expectatives
Una bicicleta que, en pedalar, generava l’energia necessària per fer funcionar una màquina de fer crispetes. Aquesta ha estat una de les principals atraccions de la Fira de Primavera de Navàs, que aquest diumenge ha celebrat la seva segona jornada, amb un centenar de parades d’artesania, alimentació i entitats que convidaven a aturar-se, així com música en directe, espectacles infantils i activitats relacionades amb el ciclisme, que enguany s’ha consolidat com el principal reclam del certamen amb la segona edició de la Cíclica.
Al llarg del Passeig de Ramon Vall, s’hi podien trobar propostes vinculades al món de la bicicleta, com un circuit tancat per a nens o aquesta iniciativa que feia pedalar els assistents per generar energia i elaborar la seva pròpia paperina de crispetes. Des de l’any passat, el ciclisme s’ha convertit en el principal element vertebrador de la fira. "Vam pensar que ens havíem d’especialitzar en algun àmbit per atreure més visitants en una fira multisectorial", explica l’alcalde del municipi, Jaume Casals, que destaca que enguany la proposta s’ha consolidat: "Les activitats relacionades amb el ciclisme han atret molts aficionats que també s’han acostat a la fira".
Els plats forts es van concentrar dissabte, amb dues proves que van atreure un gran nombre d’assistents: «El repte de Castelladral», una escalada de 12 km i 380 metres de desnivell sobre asfalt, i «La Revolta», un circuit tancat d’obstacles ubicat dins la fira. Avui, però, també s’hi podien trobar activitats per als més petits, com un circuit tancat o estands especialitzats en aquest esport. Un d’ells era la botiga i taller Velo Berga. La seva responsable, Sandra Subirana, explicava: “Estem molt contents perquè el fet que es dediqui un espai al ciclisme demostra que som en un poble on aquest esport està molt arrelat. Veiem que ho intenten cuidar i això s’agraeix molt des del sector”.
Més enllà dels estands i les activitats vinculades al ciclisme, la fira també disposa d'un centenar d’expositors d’entitats i establiments locals, alimentació, artesania, roba i complements o parament de la llar, entre molts altres. La majoria de paradistes procedien de la comarca o de comarques veïnes, però també n’hi havia que venien de més lluny, com Manel Pérez, procedent de Menorca. "Allà tenim una petita granja on elaborem formatge de Maó i sobrassada menorquina, i ho portem a fires de la Península per donar-nos a conèixer", explicava. "Hi ha fires més grans que aquesta, justament avui coincideix amb la de Montblanc, però estem molt agraïts. La Fira de Navàs és com una festa i hi trobes un públic molt receptiu que valora que hagis vingut des de Menorca per presentar el producte".
La majoria dels paradistes es mostraven satisfets per l’afluència de públic al llarg dels dos dies del certamen, tot i que admetien que les vendes no han superat les expectatives. "L’ambient és molt agradable, però costa molt vendre", assenyalava Neus Rovira, de Conserves Tonet, procedent de l’Escala. "Es nota que venim de Setmana Santa i la gent consumeix menys", afegia.
La fira també ha inclòs activitats paral·leles per dinamitzar l’espai i atraure visitants, amb una àmplia programació cultural i lúdica. Durant tot el cap de setmana, el públic ha pogut gaudir d’espectacles, tallers, concerts i exhibicions adreçats a totes les edats.
