El Govern engega un servei d’atenció ciutadana amb cinc oficines mòbils que aproparan els serveis públics a 200 municipis
Cinc vehicles recorreran des d’aquest dilluns les vuit vegueries de Catalunya per acostar els tràmits i serveis de la Generalitat a la població que viu en zones rurals i territoris poc connectats perquè puguin fer gestions a prop de casa
Regió7
L’accés als tràmits i serveis presencials de la Generalitat de Catalunya fa un salt de qualitat amb la posada en marxa de l’Oficina d’Atenció Ciutadana mòbil (OAC mòbil). El Govern engega demà dilluns un nou servei innovador que compta amb cinc vehicles que recorreran les vuit vegueries del país per atendre municipis allunyats de les oficines d’atenció ciutadana físiques, amb pocs habitants, dispersió geogràfica o limitacions de mobilitat.
L’objectiu és portar l’atenció de la Generalitat a zones rurals i territoris menys connectats i facilitar un accés de qualitat, equitatiu i inclusiu als tràmits i serveis de l’Administració a tot el territori.
Les oficines mòbils donaran servei a un total de 200 municipis amb una població total de més de 600.000 persones, que podran fer tràmits i gestions presencials amb la Generalitat més a prop de casa. Això permet reduir desplaçaments, fet que fa més fàcil el dia a dia de la gent i suposa un impacte positiu en el medi ambient. En total, el Govern inverteix uns 2,43 milions d’euros en aquest servei per al 2026 i 2027.
Les OAC mòbils es traslladaran a cadascun dels municipis aproximadament un cop al mes (cada quatre o cinc setmanes) i la durada de la visita serà d’entre 1 h 30 m i 3 hores. L’horari habitual serà en franges de matí. El calendari, que es pot anar adaptant puntualment per donar resposta a les necessitats del servei, es pot consultar al web gen.cat/oacmobil i al telèfon 012.
Un catàleg de serveis ampli
Les oficines mòbils ofereixen un catàleg de serveis ampli per garantir que cap persona quedi exclosa per motius de distància o falta de connectivitat. En concret, aportaran informació general sobre serveis i tràmits; suport per fer gestions en línia; suport en l’alta i la utilització dels sistemes d’identificació digital; gestió de cites pels diferents canals d’atenció (presencials, telefòniques i de videoatenció); gestió de consultes, queixes i suggeriments; un espai d’autoservei on la ciutadania pot fer de forma autònoma, o amb acompanyament; i tràmits amb l’Administració.
Així doncs, algunes gestions que es poden fer a l’OAC mòbil són renovar un certificat, demanar un ajut, o traslladar una consulta sense haver de dependre de familiars o terceres persones, i sense haver de fer desplaçaments llargs. A més, cal destacar que el servei complementa la digitalització amb l’acompanyament personal 5 que ofereix l’agent digital que es desplaça amb la furgoneta. Aquest autoservei digital exerceix un paper fonamental en l'empoderament de la ciutadania.
Vehicles accessibles amb espai d’espera exterior i connexions de qualitat
Cadascuna de les cinc rutes es cobrirà amb una furgoneta, un conductor i un agent digital que atendrà la ciutadania. Els vehicles disposaran d’un espai interior amb capacitat per atendre dues persones i una zona separada per a autoservei, i són accessibles per a persones amb mobilitat reduïda. També tindran un espai d’espera exterior amb tendal i seients.
A més, estan equipats amb un sistema de comunicacions mòbils 4G/5G amb agregació de connexions, que permet combinar diferents línies de telefonia mòbil per garantir una connexió a internet estable i de qualitat, fins i tot en zones amb cobertura limitada.
Un dels pilars del nou model d’atenció ciutadana de la Generalitat
Les cinc oficines mòbils formen part del nou model d’atenció ciutadana que el Govern de la Generalitat està desplegant per acostar els serveis públics a les persones i fer-los més accessibles. Amb una aposta clara per l’atenció presencial i directa i també amb vies d’atenció digitals, innovadores i personalitzades per tal de trencar barreres tecnològiques, d’edat o de distància.
A més de les OAC mòbils, el model inclou una xarxa amb onze Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC) integrades que arribaran a cada vegueria. Estaran en funcionament aquesta legislatura, oferiran diversos serveis en un únic punt d’accés i reduiran desplaçaments i temps d’espera. A més, el nou model combina nous canals digitals com l’Oficina Virtual, en marxa des del desembre passat per poder fer tràmits amb videoatenció; els punts d’atenció personalitzada amb videoatenció i la renovació del portal gencat.cat.
Alhora, el nou model d’atenció ciutadana forma part de l’estratègia de reforma de l’Administració i de millora dels serveis públics engegada pel Govern per donar una millor resposta a les necessitats socials i econòmiques del país. En concret, la posada en marxa d’un servei d’oficina mòbil es preveia en el pla de xoc amb mesures d’aplicació urgent que acompanyava l’Acord de Govern d’octubre de 2024 en el qual es definia l’estratègia de la reforma administrativa.
