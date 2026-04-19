L’alcaldessa de Callús presentarà denuncia per les destrosses
Al vespre, el masover d'una masia de la zona ha retirat les cinc barricades del camí del cementiri amb un tractor
L'alcaldessa de Callús, Elisabet Hernández, lamenta que la protesta contra ICL acabés derivant en destrosses en el seu municipi. "Ja em direu que té a veure el camí del cementiri de Callús amb la mina", deia aquest dissabte al vespre a Regió7, després que un grup de manifestants sabotegés la via del tren que porta la potassa fins a Barcelona, però també instal·lessin fins a 5 barricades al camí que puja fins al cementiri i a la rectoria de Godmar.
Al vespre, el masover d'una masia de la zona que es veia afectat pel tall del carrer, va retirar els obstacles amb el seu tractor. Això també va permetre desenvolupar amb normalitat una festa privada que hi havia a la rectoria de Godmar. Per a l'alcaldessa, "malgrat que hem estat alerta tot el dia, al final ens ha tocat el rebre sense esperar-ho". Des de divendres, Callús estava al cas de la concentració perquè el campament està ubicat al seu terme municipal, però "no esperàvem que hi hagués accions de protesta amb destrosses, per això presentarem denúncia". Tan bon punt va tenir coneixement dels fets, avisada pels veïns del camí, Elisabet Hernàndez va trucar als Mossos, a la delegada del Govern a la Catalunya Central i a la resta d'alcaldes afectats per la protesta. "M'ha sorprès quan m'han dit que les úniques destrosses han estat a casa nostra. Les reivindicacions perden sentit quan passen aquestes coses".
L'alcalde de Sallent pensa que això no resol res
A Sallent la protesta no va suposar cap trasbals per a la població. Com a màxim es va notar en l'embús a l'entrada de la població quan va arribar la marxa lenta. Per a l'alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, "aquestes coses no resolen res, però provoquen problemes als pagesos d'aquí, com ha passat a Callús". Segons Ribalta, "a Sallent ja fa temps que intentem encarrilar el problema, per això entenc les reivindicacions, però no cal complicar la vida a la gent de la terra".
ICL no es pronuncia
Al final de la jornada, Regió7 es va posar en contacte amb l'empresa per a valorar la protesta, però no van voler fer declaracions al respecte.
- Mor l’actriu Nadia Farès després d’una setmana en coma per un accident en una piscina
- El comiat de Sílvia Flotats desborda el tanatori de Mémora
- Una treballadora de Lledoners denuncia el director de la presó per 'assetjament
- Joaquim Espelt, alcalde de Vilada, sobre el cadàver trobat a la Baells: 'No creiem que la víctima sigui del poble
- Què pots incloure al teu testament vital a Catalunya i per què convé revisar-lo amb els anys
- Detenen cinc homes, d’entre 17 i 47 anys, relacionats amb el crim de l'home que va ser trobat mort a casa seva a Balsareny
- Paradís de tulipes amb vista al Pedraforca
- El sopar solidari d'Althaia supera expectatives: 454 persones es comprometen amb el centre per la nova sala d'hemodinàmica