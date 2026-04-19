La pluja fa la guitza als paradistes de la Fira de Primavera de Navàs
El mal temps ha obligat a plegar abans d'hora les parades que hi havia al Passeig de Ramon Vall
Tot i que l'actuació castellera s'ha suspès durant mitja hora, finalment, l'activitat s'ha pogut reprendre
La pluja ha fet acte de presència aquest diumenge a la tarda a la Fira de Primavera de Navàs, que celebrava la seva jornada de clausura, i ha obligat a plegar abans d'hora els paradistes que omplien el Passeig de Ramon Vall. El mal temps també ha obligat a suspendre durant mitja hora l'actuació castellera que hi havia prevista a la plaça Catalunya, a càrrec dels Castellers de Berga i els Castellers de Santpedor. Tot i això, l'alcalde de la població, Jaume Casals, ha explicat que, finalment, l'actuació s'ha reprès, quan la pluja s'ha aturat, i s'han celebrat la resta d'activitats que hi havia previstes a la tarda, amb una audició de sardanes amb La Cobla Marinada, i un concert-xaranga, a càrrec de Zebrass.
Malgrat que la pluja ha fet la guitza a última hora, Casals ha fet un balanç positiu de la 94a edició de la fira. "El temps ens ha respectat pràcticament durant els dos dies, i hi ha hagut una gran resposta del públic tant local com d'altres pobles de la comarca en les activitats", ha assenyalat. Si bé ha reconegut que la Cíclica, que enguany celebrava la seva segona edició, té potencial per créixer encara més, s'ha mostrat satisfet per l'interès que ha despertat entre aficionats del ciclisme, amb una cinquantena de persones que van participar al "El repte de Castelladral", una escalada de 12 km i 380 metres de desnivell sobre asfalt, i una trentena més a «La Revolta», un circuit tancat d’obstacles ubicat dins la fira. "Tenim marge per créixer, però pensem que l'aposta per donar protagonisme al ciclisme s'ha consolidat".
