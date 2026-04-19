Presó sense fiança per a 4 dels detinguts per l'homicidi de Vilafruns
El 5è detingut, un menor de 17 anys, va passar a mans de la Fiscalia de Menors
El jutjat de Manresa va decretar presó comunicada i sense fiança per als 4 detinguts majors d'edat per l'homicidi de Vilafruns, a Balsareny. El cinquè, un menor d'edat de 17 anys, va quedar en mans de la fiscalia de menors.
Després d'una sessió d'interrogatoris que va durar pràcticament tot el dissabte, el jutjat en funcions de guàrdia de Manresa va prendre aquesta decisió per una causa oberta d'homicidi.
En el cas del menor, la llei imposa que des del moment de la detenció sigui notificada la família i la fiscalia de menors, que té la potestat de reclamar fer ella l'interrogatori. Si considera que el cas és prou greu, com s'escau per un homicidi, aleshores pot demanar al jutjat de menors que decreti un internament tancat. Però a hores d'ara no es coneix la decisió que s'ha pres en aquest cas de Balsareny.
Els cinc homes van ser detinguts aquesta passada setmana acusats de la mort d'un home de 51 anys a Vilafruns, Jordi L. força conegut sobretot a Sallent, on havia fet més vida social. La investigació continua sota secret de sumari i, de moment, la policia no ha confirmat quina relació tenien els detinguts amb la víctima.
