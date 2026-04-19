Una quarantena de radioafeccionats es reuneixen a Sallent en la novena Agermanada del sector
La trobada, coincidint amb el Dia Mundial del Radioafeccionat, reivindica el paper del col·lectiu i la reactivació de la xarxa d’emergències XERCAT
Una quarantena de radioaficionats d’arreu de Catalunya i Andorra es van reunir dissabte a Sallent en la novena edició de la germanor de la radioafecció, una trobada organitzada per l’Associació de Radioaficionats de Catalunya que va servir per reforçar vincles, reconèixer trajectòries i abordar els reptes del sector.
L’acte, celebrat al restaurant El Rebost de la Torre, es va iniciar amb un esmorzar conjunt que va donar pas a un dels moments centrals de la jornada: l’entrega de trofeus del concurs Comarques Catalanes, corresponents a les edicions 35 i 36 (anys 2024 i 2025). L’organització va destacar el caràcter “especialment emotiu” de l’acte, en reunir participants de diferents punts del territori i recuperar l’entrega pendent d’una edició anterior.
Aquest concurs, una de les cites habituals de la radioafecció catalana, se celebra tradicionalment al voltant de l’11 de setembre i reuneix operadors durant tot un cap de setmana. Els guardons s’entreguen mesos després, un cop validats els resultats.
La xarxa d’emergències, al centre del debat
La jornada va incloure també una ponència sobre el XERCAT, la xarxa d’emergències dels radioaficionats que col·labora amb Protecció Civil i la Generalitat. La xerrada, a càrrec del president de la Federació Catalana de Radioaficionats, Miquel Àngel Sáez, va posar el focus en la necessitat de reactivar aquest dispositiu.
Segons es va exposar, Catalunya compta amb uns 3.400 radioaficionats, tot i que només una part participa activament en aquesta xarxa. El conveni de col·laboració va quedar interromput el 2020, en el context de la pandèmia, i actualment s’està treballant per restablir-lo davant la seva utilitat en situacions d’emergència.
Un col·lectiu viu, però amb mancances de suport
Més enllà dels actes formals, la trobada va servir per compartir diagnosi sobre l’estat de la radioafecció. Els participants van coincidir a assenyalar una manca de suport per part de l’administració autonòmica, en contrast amb una major implicació d’alguns ajuntaments i administracions locals.
Tot i això, el sector reivindica la seva vigència i utilitat, tant com a activitat tècnica i social com en la seva funció de suport en situacions d’emergència. “La radioafecció segueix viva i amb ganes de continuar treballant”, va ser una de les idees compartides durant la jornada.
La coincidència de la trobada amb el Dia Mundial del Radioafeccionat va reforçar el caràcter simbòlic de l’esdeveniment, que va culminar amb un dinar conjunt i espais de debat entre els assistents.
- Mor l’actriu Nadia Farès després d’una setmana en coma per un accident en una piscina
- Cinc detinguts, d’entre 17 i 47 anys, relacionats amb el crim de l'home que va ser trobat mort a casa seva a Balsareny
- Què pots incloure al teu testament vital a Catalunya i per què convé revisar-lo amb els anys
- Paradís de tulipes amb vista al Pedraforca
- El comiat de Sílvia Flotats desborda el tanatori de Mémora
- Un adolescent de la Catalunya central buida els comptes de la família en webs de pornografia
- L’alcaldessa de Callús presentarà denuncia per les destrosses
- Un miler de persones, segons l'organització, ha dormit al campament de la protesta contra ICL