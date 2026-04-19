El sabotatge a la via de la potassa va deixar sense internet els pobles de Súria a Solsona durant 6 hores
Els autors dels desperfectes a la via van tallar i llençar els cables que corren paral·lels als rails
Les poblacions de Súria a Solsona es van quedar sense servei de fibra aquest dissabte a la tarda durant 6 hores. Va ser degut al sabotatge que va patir la via del tren de la potassa a Callús.
Els manifestants, pertanyents al grup Revoltes de la Terra que aquest cap de setmana protesten contra l'empresa ICL al Bages, van treure les tapes de formigó que protegeixen el cable que corre paral·lel a la via i les van fer servir per a inutilitzar la infraestructura. Al mateix temps, van arrencar el cable i el van llençar al camí que puja al cementiri de Callús. Una bona estona després dels fets, el cable encara cremava.
Aquest cable és troncal que subministra del servei de fibra el nord d'aquesta zona del Bages i una part del Solsonès per part de l'empresa Guixers. A la nit, tècnics de l'empresa i de la Xarxa Oberta de Catalunya (XOC) es van posar a treballar per a restablir el servei i es va poder recuperar prop de les 1.45 hores de la matinada d'aquest diumenge.
L'afectació va deixar sense servei de telèfon fix, internet i televisió molts usuaris de les poblacions de Súria fins a Solsona. Lluïsa Aliste, alcaldessa de Cardona, considera que "aquest tipus d’actes no fan millorar la situació. Són fora de la reivindicació, perquè afecten les persones que menys culpa tenen. Al final sempre pateixen les persones que menys culpa tenen".
Hores d'ara s'ha recuperat el servei amb una actuació d'emergència.
- Un sabotatge a la via del tren de Súria fa anul·lar la sortida dels combois en direcció al Port de Barcelona