La via del tren de la potassa recupera la normalitat a Callús
Operaris han netejat de pedres la via en el tram afectat a Callús, però el primer tren del matí d'ICL tampoc ha pogut sortir
La via del tren de la potassa ha recuperat la normalitat aquest matí a Callús, i es preveu que aquesta tarda el tren pugui efectuar el seu trajecte fins al port de Barcelona, i que a la nit se'n pugui fer un altre. El sabotatge haurà afectat doncs dos viatges: el de dissabte tarda i el de diumenge matí.
Durant la nit, operaris portats per la Generalitat han treballat per treure les pedres i la runa que tapaven prop d'un centenar de metres del recorregut del tren al seu pas pel nord de la població de Callús, en una afectació que va ser causada per activistes del moviment Revoltes de la Terra, en protesta contra l'empresa ICl, i que també va afectar el servei de fibra de les poblacions al nord del tall, i a infraestructures del poble de Callús. Malgrat que la infraestructura és utilitzada majorment per ICL, les vies pertanyen al Govern català.
Aquesta restauració se suma a la del camí del cementiri de Callús que ja es va fer dissabte al vespre per part d'un veí de la zona i dels tècnics de Protecció Civil del mateix Ajuntament, i a la de la línia de fibra que també s'ha reparat al llarg de la nit.
És, fins ara, la principal afectació de les protestes contra l'empresa ICL que ha organitzat el moviment Revoltes de la Terra que porta des de divendres acampat al terme de Callús.
