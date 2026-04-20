Cardona ajusta el cànon d'aigua, amb tarifes menors per als consums més baixos
Les noves tarifes entraran en vigor aquest mes, amb una quota fixa que s'incrementa, però que es compensarà amb una reducció del preu per metre cúbic consumit, amb majors beneficis per a qui menys gasti
Regió7
Cardona pagarà, partir d'aquest mes d'abril, un cànon per l'aigua més ajustat a la realitat de cada consumidor que fins ara. És fruit de les noves tarifes del servei de subministrament d’aigua, gestionat per l’Associació del Fons d’Aimines, coincidint amb l’actualització del cànon de l’aigua impulsada per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). El nou model manté una tarifació progressiva per trams segons el consum i té com a objectiu protegir els consums més baixos, especialment en llars amb una sola persona o gent gran, mentre concentra els increments en els usos més elevats.
La modificació de les tarifes municipals s’ha aprovat en un context d’actualització del cànon de l’aigua, un tribut gestionat per l’ACA que serveix per finançar les infraestructures i els serveis hidràulics i que representa una part important del rebut. El principal canvi és que desapareix el sistema anterior, que fixava un consum de 18 m3 trimestrals que es cobrava encara que no s’arribés a consumir.
A partir d’ara, aquest mínim se substitueix per una quota mensual, això implica que sempre hi haurà una part fixa al rebut, però al mateix temps el cost s’adapta millor al consum real perquè es paga de manera més directa pels m3 utilitzats. En l’àmbit domèstic, aquesta quota és d’1 euro quan hi ha consum i de 3 euros en casos sense consum, mentre que en usos industrials i comercials és de 3 euros mensuals amb consum i de 10 euros sense consum.
Per compensar aquest impacte, l’Ajuntament de Cardona ha ajustat les tarifes municipals reduint el preu del metre cúbic consumit, amb l’objectiu d’equilibrar la factura final. Així, mentre que l’increment mitjà derivat del cànon pot situar-se entre els 3 i 4 euros per rebut, la modificació de les tarifes fa que l’impacte global es redueixi aproximadament a entre 2 i 3 euros.
El sistema tarifari a Cardona es manté estructurat en tres trams de consum trimestral i l’impacte varia en funció del consum. En termes generals, els consums més baixos tindran una afectació mínima o fins i tot una lleugera reducció del rebut, mentre que els consums mitjans experimentaran increments moderats i els més elevats assumiran les pujades més significatives.
En aquesta línia, l’alcaldessa de Cardona, Lluïsa Aliste, ha explicat que la modificació respon a un canvi global en el model de facturació de l’aigua i ha remarcat que “tot i l’increment de la quota fixa associada al cànon, es redueix el preu del metre cúbic consumit i el model s’ha dissenyat per minimitzar l’impacte en els consums més baixos”.
Els consums baixos se’n beneficien
Prop del 56% dels habitatges de Cardona —uns 815— amb consums inferiors als 9 m3 no notaran afectació o bé podran veure una reducció que oscil·la entre els 0,20 euros i fins a 6 euros per rebut. Al voltant del 19% dels habitatges —uns 275— situats entre els 10 i 13 m3 tindran increments moderats, en línia amb l’IPC, de fins a 2,70 euros. Finalment, el 25% restant —uns 360 habitatges— amb consums superiors als 13 m3 concentraran els increments més destacats, amb augments que poden arribar fins als 6,39 euros.
En l’àmbit industrial i comercial, aproximadament el 75% dels abonats es troben per sota dels 18 m3 de consum i, d’aquests, la majoria veurà reduït el rebut amb el consum actual. Al voltant d’un 8% tindrà increments moderats vinculats a l’IPC, mentre que un 13% experimentarà pujades més significatives.
