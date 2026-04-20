Castellbell i el Vilar publica les imatges guanyadores del concurs Flor de Sol

El fotògraf Pablo Sánchez Senén ha obtingut el primer premi; Jordi Noves Ramos, el segon; i Susanna Torres Belmonte i Cristina Menal Galí, un tercer compartit

La fotografia de Pablo Sánchez Senén, guanyadora del primer premi / Pablo Sánchez Senén

Laura Serrat

Laura Serrat

Manresa

L’Ajuntament de Castellbell i el Vilar ha publicat les fotos guanyadores del concurs de fotografia Flor de Sol 2026. Les imatges han aconseguit captar l’espectacularitat del moment que es viu cada febrer des del nucli del Vilar amb la posta de sol a través de la Roca Foradada de Montserrat.

La fotografia de Jordi Noves Ramos, segon premi / JORDI NOVES

Els premis han estat per a les fotos fetes per Pablo Sánchez Senén, que ha obtingut el primer premi; Jordi Noves Ramos, que aconseguit el segon; Susanna Torres Belmonte, que ha assolit un tercer premi compartit amb Cristina Menal Galí.

La fotografia de Susanna Torres Belmonte, tercer premi / Susanna Torres Belmonte

En les seves sis edicions, Flor de Sol s’ha convertit en una cita identitària del poble i cada cop més concorreguda. Cada any, el fenomen atreu desenes de visitants i molts aficionats a la fotografia que immortalitzen el moment.

La fotografia de Cristina Menal Galí, quart premi / CRISTINA MENAL

Tracking Pixel Contents