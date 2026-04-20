Castellbell i el Vilar publica les imatges guanyadores del concurs Flor de Sol
L’Ajuntament de Castellbell i el Vilar ha publicat les fotos guanyadores del concurs de fotografia Flor de Sol 2026. Les imatges han aconseguit captar l’espectacularitat del moment que es viu cada febrer des del nucli del Vilar amb la posta de sol a través de la Roca Foradada de Montserrat.
Els premis han estat per a les fotos fetes per Pablo Sánchez Senén, que ha obtingut el primer premi; Jordi Noves Ramos, que aconseguit el segon; Susanna Torres Belmonte, que ha assolit un tercer premi compartit amb Cristina Menal Galí.
En les seves sis edicions, Flor de Sol s’ha convertit en una cita identitària del poble i cada cop més concorreguda. Cada any, el fenomen atreu desenes de visitants i molts aficionats a la fotografia que immortalitzen el moment.