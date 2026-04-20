Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Aus del BagesRegularització de migrantsProtesta contra ICLDetinguts crim de BalsarenySant Jordi 2026RosalíaConcurs de Relats Breus
instagramlinkedin

Èxit en la primera Concentració Motera Vilatorrats amb més de 150 participants

Sant Joan de Vilatorrada va viure dissabte la trobada, que va comptar amb una ruta de dues hores i un dinar per cloure la jornada

Primera Concentració Motera Vilatorrats

Primera Concentració Motera Vilatorrats

Veure Galeria

Imatges primera Concentració Motera Vilatorrats / Arxiu particular

Ariadna Gombau

Ariadna Gombau

Sant Joan de Vilatorrada

Sant Joan de Vilatorrada va acollir dissabte 18 d’abril la primera Concentració Motera Vilatorrats. En total, hi van participar més de 150 motos amb els seus respectius pilots i, en alguns casos, també copilots. Després de completar una ruta d’unes dues hores, els participants van gaudir d’un dinar de carn a la brasa i d’una sessió de DJ amb música rock.

Els assistents van començar a arribar a partir de les deu del matí a l’aparcament de l’escola Joncadella, des d’on van sortir una hora més tard per fer un recorregut aproximadament de dues hores. En acabar la ruta, bona part dels participants es van quedar a dinar.

La trobada, organitzada per l’entitat Vilatorrats Grup, estava oberta a tota mena de motos. Des de l’organització n’han fet una valoració molt positiva d’aquesta primera edició.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents