Gaià estrena el nou model de recollida de residus amb contenidors tancats
El municipi bagenc activa el sistema per millorar els percentatges de recollida selectiva i assolir els objectius europeus
Gaià ha fet avui, 20 d’abril, el canvi de model de recollida de residus, passant de tenir tots els contenidors oberts a tancar els de la fracció resta i els d’orgànica, que a partir d’ara funcionaran amb targeta. Es tracta d’una transició natural cap als nous sistemes, que busquen millorar els percentatges de recollida selectiva, especialment tenint en compte que els requisits que marca la Unió Europea en aquesta matèria se situen actualment en el 55% del total de la brossa. De fet, l’únic municipi del Consorci del Bages per a la gestió de residus —on també s’integren alguns pobles del Moianès— que encara no ha iniciat el procés de canvi és Sant Vicenç de Castellet.
“Fem un pas molt valent en matèria de sostenibilitat”, assegura l’alcaldessa de Gaià, Núria Casanovas. Segons explica, aquesta mesura “s’havia d’haver pres ja fa temps, tot i que són canvis que no agraden”. Conscients que aquestes transformacions generen debat al municipi, des de l’Ajuntament s’han dut a terme diverses sessions informatives. L’aplicació del nou model també ha comportat el tancament de l’àrea de contenidors instal·lada al polígon, que es va desmuntar durant el pont de Setmana Santa. Per poder utilitzar els contenidors tancats, es va repartir material els dies 13 i 14 d’abril.
Tal com explica l’alcaldessa, el canvi de sistema ja es va treballar amb el Consorci durant la passada legislatura, però ha estat en l’actual quan finalment s’ha pogut implementar. Entre els dos models existents —el porta a porta o els contenidors tancats— es va optar per aquest darrer, ja que és el més viable, tenint en compte que Gaià és un municipi molt disseminat i amb nombroses masies, un fet que dificulta la recollida.
“La principal queixa ha estat que el contenidor de la fracció resta només s’obrirà els diumenges”, assegura Casanovas. La tria d’aquest dia respon al fet que les persones amb segona residència o cases rurals puguin llençar-hi la brossa i, alhora, també ho puguin fer els residents habituals: “Estarà obert fins a les dotze de la nit; encara que marxis el cap de setmana, hi podràs anar”. L’orgànica, en canvi, romandrà oberta diàriament.
