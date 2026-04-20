El Rotary Club Manresa-Bages impulsa el talent jove
L'entitat celebra la 33a edició dels Premis Protagonistes del Demà Dr. Carles Garriga Parés
La 33a edició dels Premis Protagonistes del Demà, organitzada pel Rotary Club de Manresa-Bages, va reunir el passat 8 d’abril més de seixanta estudiants i docents de centres de secundària de la comarca del Bages, en una jornada marcada per l’esperit emprenedor i el lideratge. L’esdeveniment es va celebrar a Les Comes, un escenari ja habitual d’aquesta iniciativa consolidada al territori.
33 anys d’història
L’any 1991, acabat de constituir el Rotary Club de Manresa-Bages (1989), un dels seus fundadors va promoure la creació d’un distintiu per encoratjar els valors de lideratge i voluntariat, propis de Rotary, entre els joves de la comarca. Aquest guardó es va anomenar Reconeixement Rotary a la Joventut bagenca. En aquell moment, els joves presentaven les seves candidatures i el seu ideari a un jurat que valorava el més idoni com a guanyador/a.
A partir de l’any 2011, però, es va decidir canviar al format actual i va passar a dir-se Premi Protagonistes del Demà. El canvi sobretot es va materialitzar a partir de la creació d’una jornada que aplega a Les Comes els candidats de cada institut de la comarca. En aquesta jornada, passen diferents proves i tenen l’oportunitat de viure xerrades i masterclass de persones destacades en el món empresarial, acadèmic o social de la comarca, així com conferències de persones guanyadores del guardó en edicions anteriors.
A més, els participants es voten entre ells a partir de les situacions compartides, fins a escollir els finalistes del premi.
Un premi arreu del territori
El Dr. Carles Garriga Parés, va impulsar que el premi Protagonistes del Demà fos adoptat per molts clubs Rotary de l’estat espanyol, d’aquesta manera una iniciativa que va néixer a la nostra comarca, ara es porta a terme, amb diferents formats, en més de 30 territoris diferents. En agraïment i homenatge al seu esforç, el club va decidir canviar el nom del premi per Protagonistes del Demà - Premi Dr. Carles Garriga Parés.
Una experiència vital
Des del seu inici, el Rotary Club de Manresa-Bages ha dotat a aquest guardó amb un premi molt especial. El/la guanyador/a de cada any gaudeix d’un Camp Rotary en algun país Europeu de la seva elecció. Aquests camps d’estiu consten d’estades temàtiques de 15 dies, organitzades per un club amfitrió, que proposa un seguit d’activitats, siguin turístiques, culturals, esportives o lúdiques a una quinzena de nois i noies de diferents països. La llengua vehicular sol ser l’anglès i els participants s’emporten una experiència d’allò més enriquidora.
Una jornada lluïda
La jornada va arrencar amb la recepció dels participants i la benvinguda institucional a càrrec del president del club, Jordi Puig Bartrina. Tot seguit, el conductor de l’acte, Andreu Quintana, va donar pas al programa d’activitats.
Un dels moments destacats va ser la intervenció de l’empresària Rosa Tous, presidenta de la firma Tous, que va compartir amb els estudiants moments clau de la seva trajectòria professional i va oferir reflexions sobre els valors de l’esforç, la perseverança i la innovació, destacant l'emprenedoria i reivindicant el sentit positiu imprescindible de l’ambició.
La sessió matinal es va completar amb una dinàmica participativa dirigida per Carlota Riera, de la UManresa, que va permetre als joves posar en pràctica competències relacionades amb la creativitat i el treball en equip, destacant com la “intel·ligència col·lectiva” supera a la individual i la importància d’expressar opinions discordants amb la majoria com a eina per a prendre millors decisions col·lectivament.
Els estudiants van llavors dividir-se en grups mixtos amb participants de diferents centres, on feien una competició en un joc d’orientació i també un circuit d’esports d’aventura, amb tirolina inclosa.
Paral·lelament, els docents participants van prendre part en una taula rodona centrada en com el món de l’empresa i els centres educatius poden treballar conjuntament per fer front els reptes actuals del sistema educatiu i la preparació dels joves per incorporar-se en el mercat de treball. La sessió va ser molt profitosa i es van alinear diverses idees per portar a terme en els pròxims mesos.
A la tarda, la jornada va continuar amb una ponència sobre el model cooperatiu a càrrec d’Edgar Alabern, Gerent d’Empresa i d’Economia Social, direcció territorial de Catalunya i Balears de Cajamar - Caja Rural, que va aportar una visió empresarial centrada en el model de cooperativisme.
Talent amb mirada de futur
El punt culminant de l’acte va arribar amb la selecció dels vuit finalistes del certamen, que van defensar els seus projectes i idees davant del jurat. Finalment, i després d’una deliberació ajustada, el guardó va recaure en Xènia Artigas, de l’Escola Vedruna de Navàs, reconeguda pel seu discurs, capacitat de comunicació. La Xènia, que té com a afició l'astrofísica diu que té com a objectius de futur ser feliç, però també aportar alguna cosa innovadora a la ciència, que tothom sigui capaç de veure l'art que hi ha a la ciència. Vol convèncer els joves que aprendre no és una obligació, és un privilegi que ens ha aportat la nostra societat i que, per tant, hem de canviar la perspectiva cap als estudis i també cap a la feina.
Apassionada de la literatura i la ciència diu que no cal dividir els estudis en lletres i ciències, però que ella vol ser aquella divulgadora científica que ens faci adonar que la vida té sentit si coneixes el lloc on vius i la societat que l'habita, per tant, és molt important que joves i adults ens adonem que no hem de substituir el pensament propi per la Intel·ligència Artificial. Felicitats!
Des de l’organització han volgut destacar l’alt nivell dels participants i han agraït la implicació de totes les entitats col·laboradores, entre les quals Cajamar, Viscola, Guixés Energia, Sant Andreu Salut, la Universitat de Manresa i Les Comes, que han fet possible, un any més, una jornada dedicada a impulsar el talent jove del territori.
També es va voler expressar un reconeixement especial a Andreu Quintana, de Sant Andreu Salut, per la seva tasca en la conducció de l’acte, així com agrair la implicació i participació dels centres educatius que han fet possible aquesta edició: Institut Mig-Món, Institut Moianès, Vedruna Navàs, Joviat, La Salle Manresa, Institut Pius Font i Quer, Institut Lluís de Peguera, Institut Lacetània, Institut Castellet, Institut Guillem Catà, Institut Quercus, Institut Cal Gravat, Escola Oms i de Prat.
