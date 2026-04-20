Sant Fruitós inaugura una exposició de Pere Clapera que explora la seva faceta com a il·lustrador
La proposta s’emmarca dins l’any commemoratiu del seu 120è aniversari del naixement de l’artista
La biblioteca de Sant Fruitós de Bages va inaugurar una exposició d’obres de Pere Clapera Argelaguer (1906-1984), una mostra dedicada a explorar el vessant d’il·lustrador d’aquest creador santruitosenc i que s’emmarca dins l’any commemoratiu del 120è aniversari del naixement de l’artista. L’acte inaugural va ser presidit per l’alcalde, Joan Carles Batanés, i el regidor de Cultura, Xavier Racero. El comissari del centenari, Ovidi Covacho, es va encarregar d’explicar la seva important creació com il·lustrador. Aquesta mostra es pot visitar fins a finals de maig.
El Rotary Club Manresa-Bages impulsa el talent jove
Contingut patrocinat