Sant Fruitós inaugura una exposició de Pere Clapera que explora la seva faceta com a il·lustrador

La proposta s’emmarca dins l’any commemoratiu del seu 120è aniversari del naixement de l’artista

Sant Fruitós inaugura una exposició de Pere Clapera que explora la seva faceta com a il·lustrador

La biblioteca de Sant Fruitós de Bages va inaugurar una exposició d’obres de Pere Clapera Argelaguer (1906-1984), una mostra dedicada a explorar el vessant d’il·lustrador d’aquest creador santruitosenc i que s’emmarca dins l’any commemoratiu del 120è aniversari del naixement de l’artista. L’acte inaugural va ser presidit per l’alcalde, Joan Carles Batanés, i el regidor de Cultura, Xavier Racero. El comissari del centenari, Ovidi Covacho, es va encarregar d’explicar la seva important creació com il·lustrador. Aquesta mostra es pot visitar fins a finals de maig.

