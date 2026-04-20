Sant Fruitós netejarà els entorns del poble en una nova jornada del Clean Up Day
La proposta, que es fa en el marc de la Setmana Europea de la prevenció de residus, s'ha programat per al diumenge 10 de maig al matí, i és oberta a tothom
Regió7
En el marc de la setmana europea de la prevenció de residus, l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha organitzat una nova edició del Clean Up Day, una iniciativa a escala europea per tal de reduir el nombre de residus abocats a la natura.
Aquesta jornada de neteja de l'entorn se celebrarà el diumenge 10 de maig. La sortida de l'activitat es durà a terme a les 8 del matí des de la Biblioteca i les persones que hi prenguin part es dirigiran a diferents punts del municipi per iniciar la jornada de neteja. És previst que l'activitat finalitzi a les 11 del matí. Al finalitzar hi haurà obsequis i esmorzar per a les persones que hi hagin pres part.
En anteriors edicions d'aquesta iniciativa les persones que hi han participat han recollit deixalles de tota mena, des d'envasos, fins a cartons, mobiliari de la llar, aparells electrònics, fustes i runes entre d'altres.
Les persones interessades a participar-hi han d'inscriure's prèviament a l'adreça https://www.santfruitos.cat/ambits/mediambient-i-consum/inscripcio-a-la-jornada-de-neteja-de-lentorn-en-el-marc-del-european-clean-up-day-del-diumenge-10-de-maig-de-2026
L'acció és organitzada per l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages amb la col·laboració de l'associació de Voluntaris de Protecció Civil i l'ADF Pla de Bages.
