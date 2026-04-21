Docència, recerca i futur: la Unitat Docent de l’ICS Catalunya central culmina una nova promoció de residents
En total, s’han acomiadat 28 professionals: 13 metges i metgesses, 9 infermeres i 6 llevadores formades a la Catalunya central
Regió7
La Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària (UDMAFiC) de la Catalunya central de l’Institut Català de la Salut (ICS) va celebrar divendres, 17 d’abril, la XVI Jornada de Recerca i Docència, amb l’objectiu d’acomiadar l’última promoció de residents de medicina i infermeria familiar i comunitària que s’han format a la institució. Es tracta de 13 metges i metgesses, 9 infermeres i 6 llevadores.
La Jornada va omplir la sala d’actes de la Universitat de Manresa amb més d’un centenar de participants, entre residents, tutors, coordinadors docents i direccions dels equips d’atenció primària. La gerent de l’ICS Catalunya central, Núria Prat, va ser l’encarregada de donar la benvinguda als i les residents, acompanyada de Laura Camps, cap d’estudis de la institució; Josep Vidal, coordinador de la Unitat de Recerca i Innovació–IDIAPJGol; Carles Pardo, coordinador docent del Bages, i Gustavo Jurado, responsable de l’Àrea del Coneixement de l’ICS al Penedès.
Prat va compartir amb els residents el repte d’aconseguir “la millor atenció sanitària i garantir el benestar per als professionals de la institució”, després d’agrair la tasca a tots els professionals que acompanyen els residents durant l’etapa formativa. Per la seva banda, Vidal va animar els assistents a “fer recerca per millorar la professió”. Finalment, el coordinador docent del Bages, que fa 30 anys que està en el càrrec, Carles Pardo, va destacar la importància d’aportar, des de l’atenció primària, els resultats dels estudis de recerca.
La Jornada també va comptar amb una conferència a càrrec de Blanca de Gispert, metgessa de família i integrant de la Direcció Assistencial d'Atenció Primària i la Comunitat (DAAPiC) de l'ICS i de la Subdirecció de Planificació Sanitària del Departament de Salut. De Gispert va compartir la ponència Perspectiva de gènere a l’atenció primària.
Durant la Jornada s’han presentat un total de 21 treballs de recerca realitzats pels residents que s’acomiaden. Els estudis exposats han abordat inquietuds i problemàtiques detectades a l’atenció primària durant el seu període formatiu. Alguns dels temes tractats han estat l’anàlisi del benestar dels professionals, temes sobre nutrició o fisioteràpia, formació en ecografia, automedicació o patologies cròniques de la població.
El treball premiat amb el finançament de la publicació en una revista científica va ser la recerca de les professionals Amaia Iriondo, Maria Campabadal, Arola Olivera i Clara Valentí: Automedicació amb analgèsics no opioides a l’atenció primària de la Catalunya Central: freqüència, motius d’ús i factors que influeixen en la presa d’aquests fàrmacs.
La cloenda de la Jornada va anar a càrrec de Laura Camps, cap d’estudis; Emi Camprubí, presidenta de la Subcomissió d’Infermeria de la Unitat Docent, i Nàiade Crespo, responsable de l’ASSIR Catalunya central, que van fer un reconeixement a la tasca docent dels tutors i tutores del territori, van felicitar els i les especialistes per la finalització del seu període formatiu i van encoratjar-los en aquest nou camí professional que comencen.
