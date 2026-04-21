Els Bombers rescaten una persona gran prop del funicular de Sant Joan a Montserrat

L'home, que hauria patit una indisposició greu, ha estat traslladat en helicòpter a l'Hospital de Bellvitge

Imatge d'arxiu d'un rescat en helicòpter a Montserrat / Bombers de la Generalitat / Arxiu

Eduard Font Badia

Manresa

Els Bombers de la Generalitat han desplegat 1 helicòpter i 4 vehicles terrestres per a rescatar un home gran que ha patit una indisposició greu prop del funicular de Sant Joan, a Montserrat.

L'avís s'ha donat a les 17.19 hores, dient que un home de 74 anys es trobava malament en el camí entre l'ermita de Sant Joan i el funicular que hi puja. Els Bombers han desplegat l'helicòpter, amb dotació dels GRAE i un metge del SEM, i després d'estabilitzar-lo, l'han carregat i traslladat amb l'helicòpter poc després d'un quart de set de la tarda.

  1. El clítoris al descobert: un nou estudi detalla la seva complexa xarxa nerviosa i les seves implicacions en la salut de la dona
  2. Un advocat s'enfronta a 6 anys de presó per falsificar informes mèdics a Manresa i Berga
  3. Núria i Fernando, família d'acollida d'urgència: 'Quan et criden, surts corrent de casa a l'hora que sigui
  4. El primer de la cua per a la regularització d'immigrants a l'Ajuntament de Manresa hi ha arribat a les 3 de la matinada
  5. La Generalitat anuncia que presentarà denúncia pel sabotatge a la via de la potassa, a Callús
  6. Manresa estrena el dispositiu de regularització de migrants amb llargues cues des de primera hora del matí
  7. Laura Serrat, periodista: «Les cabres mengen quatre quilos de vegetació al dia, netegen els boscos»
  8. Un home gran resulta ferit en un accident al Passeig de Manresa

Els oficis artesans protagonitzaran el Santpedor en Flor d'enguany

Els oficis artesans protagonitzaran el Santpedor en Flor d'enguany

Necrològiques del 22 d'abril de 2026

Necrològiques del 22 d'abril de 2026

La Bertrana de Manresa ja té compromesos 22 dels 60 pisos de protecció oficial que inclou

La Bertrana de Manresa ja té compromesos 22 dels 60 pisos de protecció oficial que inclou

Avancen les obres del projecte d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús de Manresa, La Bertrana

La conversa que va evitar que la Fira Mediterrània es traslladés de Manresa a Vic

La conversa que va evitar que la Fira Mediterrània es traslladés de Manresa a Vic

La Bertrana, el projecte d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús a Manresa, va agafant forma

La Bertrana, el projecte d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús a Manresa, va agafant forma

El PSC reclama a Junts que prioritzi les necessitats de la ciutat davant la despesa de 100.000 euros en llums i banderetes

El PSC reclama a Junts que prioritzi les necessitats de la ciutat davant la despesa de 100.000 euros en llums i banderetes

Cal Marcelino abaixa la persiana: “Per a mi serà un dia trist”

Cal Marcelino abaixa la persiana: “Per a mi serà un dia trist”
