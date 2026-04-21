Els Bombers rescaten una persona gran prop del funicular de Sant Joan a Montserrat
L'home, que hauria patit una indisposició greu, ha estat traslladat en helicòpter a l'Hospital de Bellvitge
Manresa
Els Bombers de la Generalitat han desplegat 1 helicòpter i 4 vehicles terrestres per a rescatar un home gran que ha patit una indisposició greu prop del funicular de Sant Joan, a Montserrat.
L'avís s'ha donat a les 17.19 hores, dient que un home de 74 anys es trobava malament en el camí entre l'ermita de Sant Joan i el funicular que hi puja. Els Bombers han desplegat l'helicòpter, amb dotació dels GRAE i un metge del SEM, i després d'estabilitzar-lo, l'han carregat i traslladat amb l'helicòpter poc després d'un quart de set de la tarda.
