Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Fàbrica Nova de ManresaRegularització de migrantsExalcalde d'EsparregueraVella de l'EstanySant Jordi 2026RosalíaConcurs de Relats Breus
instagramlinkedin

Els oficis artesans protagonitzaran el Santpedor en Flor d'enguany

El certamen guarnirà carrers, places i balcons, el cap de setmana del 2 i 3 de maig

Carrers guarnits en l'edició de l'any passat

Carrers guarnits en l'edició de l'any passat / Arxiu | Mireia Arso

Regió7

Santpedor

Herbolaris, brodadors, cistellers, entre altres, guarniran amb flors diferents punts del poble durant el Santpedor en Flor el cap de setmana 2 i 3 de maig. Desenes d’entitats i persones voluntàries s’han tornat a coordinar per celebrar la festa, enguany, sota la temàtica dels oficis artesans. Dissabte i diumenge es podran veure les diferents escenes, observar les decoracions i trobar un objecte intrús en un recorregut gamificat per a l’ocasió.

En concret, el dissabte 2 de maig al matí, de 10 a 2, hi haurà un taller de cianotípia floral i el concert amb el grup Tres en punt, en el marc del Mercat de Proximitat i de la Rampoina, a la plaça Gran U d’Octubre. La cianotípia és un procés de reproducció fotogràfic analògic, una antiga tècnica fotogràfica que consisteix a crear imatges en un blau intens mitjançant flors, fulles i la llum del sol.

El mateix dissabte, a les 11 del matí, a l’aparcament de Cal Llovet, la companyia Fadunito interpretarà l’espectacle de clown Xisblufa. A les 6 de la tarda, l’alumnat de l’Escola de Dansa de Castellnou oferirà el Dansaflor'26 a Cal Llovet i una hora més tard, la cercavila de batucades Tabalfest donarà el tret de sortida des de la plaça Gran U d’Octubre.

L’endemà, diumenge, a les 10 del matí, hi haurà la visita teatralitzada a la Vila Medieval amb Francesc de Perellós, Constança de Pròixida i Berenguer ça Vila. Caldrà inscriure’s prèviament a través del web de l’Ajuntament. https://www.santpedor.cat/participacio/inscripcions/visita-teatralitzada-medieval-santpedor-en-flor.html

A la 1 del migdia, a la Capella Sant Andreu tindrà lloc la cantada de la coral de la Llar d’Avis, i a les 6 de la tarda, a l’Auditori Convent de Sant Francesc, el Cicle Convent tancarà la programació amb el concert de Gemma Humet.

Notícies relacionades

Prèviament, el divendres 1 de maig, Cal Llovet acollirà el concert tribut a The Dire Straits Sultans of swing. Les entrades es poden comprar a través de voila.cat.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
