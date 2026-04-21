Els oficis artesans protagonitzaran el Santpedor en Flor d'enguany
El certamen guarnirà carrers, places i balcons, el cap de setmana del 2 i 3 de maig
Regió7
Herbolaris, brodadors, cistellers, entre altres, guarniran amb flors diferents punts del poble durant el Santpedor en Flor el cap de setmana 2 i 3 de maig. Desenes d’entitats i persones voluntàries s’han tornat a coordinar per celebrar la festa, enguany, sota la temàtica dels oficis artesans. Dissabte i diumenge es podran veure les diferents escenes, observar les decoracions i trobar un objecte intrús en un recorregut gamificat per a l’ocasió.
En concret, el dissabte 2 de maig al matí, de 10 a 2, hi haurà un taller de cianotípia floral i el concert amb el grup Tres en punt, en el marc del Mercat de Proximitat i de la Rampoina, a la plaça Gran U d’Octubre. La cianotípia és un procés de reproducció fotogràfic analògic, una antiga tècnica fotogràfica que consisteix a crear imatges en un blau intens mitjançant flors, fulles i la llum del sol.
El mateix dissabte, a les 11 del matí, a l’aparcament de Cal Llovet, la companyia Fadunito interpretarà l’espectacle de clown Xisblufa. A les 6 de la tarda, l’alumnat de l’Escola de Dansa de Castellnou oferirà el Dansaflor'26 a Cal Llovet i una hora més tard, la cercavila de batucades Tabalfest donarà el tret de sortida des de la plaça Gran U d’Octubre.
L’endemà, diumenge, a les 10 del matí, hi haurà la visita teatralitzada a la Vila Medieval amb Francesc de Perellós, Constança de Pròixida i Berenguer ça Vila. Caldrà inscriure’s prèviament a través del web de l’Ajuntament. https://www.santpedor.cat/participacio/inscripcions/visita-teatralitzada-medieval-santpedor-en-flor.html
A la 1 del migdia, a la Capella Sant Andreu tindrà lloc la cantada de la coral de la Llar d’Avis, i a les 6 de la tarda, a l’Auditori Convent de Sant Francesc, el Cicle Convent tancarà la programació amb el concert de Gemma Humet.
Prèviament, el divendres 1 de maig, Cal Llovet acollirà el concert tribut a The Dire Straits Sultans of swing. Les entrades es poden comprar a través de voila.cat.
