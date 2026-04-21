Naturalistes atribueixen la mort d’una vintena d’arbres a Manresa a un vessament de salmorra
La delegació al Bages de la Institució Catalana d’Història Natural, lamenta els episodis continuats de fuites a la zona del passeig del Riu, i reclama solucions
Més arbres morts, en aquest cas una vintena, fruit d’un nou vessament del col·lector de salmorra al riu Cardener al seu pas per Manresa. Així ho ha denunciat la delegació al Bages de la Institució Catalana d’Història Natural, que atribueix la mortaldat de plàtans que ha observat al passeig del Riu, entre la Seu i el Pont Vell, a una fuita que hi va haver fa uns mesos, i que ara deixa veure els efectes en la vegetació afectada perquè no floreix i als arbres no els surten fulles.
Fonts de l’Agència Catalana de l’Aigua expliquen que l’octubre passat hi va haver una incidència en el col·lector de salmorres a la zona del passeig del Riu, per sota de la calçada del vial. Personal tècnic va fer un seguiment del cas i es va detectar un lleuger increment dels nivells de conductivitat en el moment que hi va haver la incidència, si bé l'endemà es va fer un nou mesurament, que va aportar els resultats habituals. Tanmateix, la plataforma naturalista manté la relació entre la mortalitat d’arbres que s’observa a la zona i els vessaments del col·lector de salmorra, que diu que es produeixen de tant en tant. En aquest cas, parla d’una filera de deu grans plàtans morts, juntament amb uns altres 7 de més joves i 3 de moribunds pel costat de sota del turó de la Seu.
La Institució Catalana d’Història Natural insisteix que aquesta última afectació no és un cas aïllat perquè, segons diu, la zona del passeig del Riu i la seva continuïtat en el bosc de ribera del marge esquerre del Cardener ja havien patit altres episodis de fuites de salmorra amb anterioritat, amb la consegüent mort dels arbres i la salinització del sòl. Segons la plataforma, aquests episodis expliquen la falta d’homogeneïtat en la vegetació que hi ha a la zona del passeig del Riu, amb trams d’arbres de mides menors perquè són substituts dels que hi havia hagut anteriorment i que haurien mort per vessaments del col·lector de salmorra.
Els naturalistes demanen que s’actuï per evitar que es repeteixin episodis com aquests i que, en cas de produir-se, es netegi el sòl, es reposi la terra contaminada, i es reemplacin els arbres morts. També demanen a la Generalitat i a l’empresa ICL, que explota les mines, que procedeixin a la impermeabilització i la restauració dels runams.
