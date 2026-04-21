La Plataforma pel Desdoblament de la C-55 celebra l’anunci del Govern, però reclama més celeritat en el calendari
Les institucions adherides es reuniran properament per avaluar la proposta i valorar si hi presenta esmenes tècniques
Regió7
Garantir el màxim de celeritat en l'execució de les obres, i que s'ajustin a les necessitats del territori. Són les dues reivindicacions que les institucions impulsores de la Plataforma pel desdoblament de la C-55 fan al Govern de la Generalitat en relació amb la proposta de conversió en autovia del tram d'aquesta carretera entre Manresa i Castellbell i el Vilar, presentada fa uns dies per la conselleria de Territori. La Plataforma valora molt positivament l'anunci que es va fer d'una configuració de 2+2 carrils en aquest tram, en tant que respon a una de les reivindicacions històriques del territori i suposa un pas endavant rellevant per millorar la seguretat i la capacitat d’aquesta via estratègica. Tanmateix, estarà pendent de com es desenvolupa.
I és que, tot i aquesta valoració favorable, la Plataforma es reunirà pròximament per analitzar amb detall el contingut de la proposta i avaluar la necessitat de presentar-hi esmenes tècniques. L’objectiu és garantir que el projecte final respongui plenament a les necessitats de mobilitat del territori, tant des del punt de vista funcional com de seguretat viària.
Pel que fa al calendari, les entitats expressen la seva preocupació pel retard en l’inici de les obres. Mentre que des del territori s’havia plantejat que els treballs poguessin començar el juny del 2027, la proposta presentada situa l’inici al 2028. En aquest sentit, es demana a l’administració la màxima celeritat per escurçar els terminis i recuperar el temps perdut, amb l’objectiu d’executar les obres com més aviat millor.
Les entitats recorden que el desdoblament del tram Manresa – Castellbell i el Vilar és només una part de la solució global que necessita la C-55. Per això, es reafirmen en la necessitat de continuar avançant cap a la implementació de les millores que siguin necessàries tant en sentit sud com en sentit nord per al funcionament òptim d’aquesta infraestructura.
La Plataforma pel Desdoblament de la C-55, que està integrada per agents del teixit econòmic i social de les comarques afectades per la C-55, va néixer l’abril del 2024 amb l’objectiu d’aconseguir el desdoblament d’aquesta infraestructura de manera urgent i immediata. En concret, les institucions impulsores de la Plataforma són la Cambra de Comerç de Manresa, PIMEC Catalunya Central, la Taula de Territori, Sostenibilitat i Infraestructures, la Plataforma no més morts C-55, Xarxa 7 i la Federació d’Associacions de Veïns de Manresa. Compta amb més d’una seixantena d’adhesions d’empreses, entitats i particulars.
