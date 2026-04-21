Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Fàbrica Nova de ManresaRegularització de migrantsExalcalde d'EsparregueraVella de l'EstanySant Jordi 2026RosalíaConcurs de Relats Breus
instagramlinkedin

Un quadern didàctic descobreix el passat i el present del nucli de Coaner

L'obra, escrita per tres autors i impulsada per l'entitat Amics de Coaner, dona a conèixer el poble i l'entorn des de múltiples vessants

Els tres autors del llibre en la seva presentació / Amics de Coaner

Jordi Escudé

Manresa

Explicar com era, com ha evolucionat, i com és ara el nucli de Coaner, a Sant Mateu de Bages, des d'un vessant pedagògic i divulgatiu. És l'objectiu del quadern "Coaner, conèixer el poble", que ha impulsat a les portes de Sant Jordi l'entitat Amics de Coaner, a través de Zenobita Edicions, i que aquests dies s'ha donat a conèixer amb una doble presentació a l'institut Mig-Món de Súria i a la rectoria de Valls de Torroella.

El llibre presenta un text fet a tres mans, obra de Bernat Comas, Ester Llobet i Josep Vilanova, i ofereix una visió completa d'aquest nucli emblemàtic des de diverses perspectives i disciplines, tant en l'àmbit geogràfic, com natural, històric, social, i patrimonial, i s'adreça a qualsevol lector interessat en la seva descoberta, en l'entorn que l'envolta, en el món rural, i en la història local de la comarca.

L’obra s’estructura en cinc grans blocs temàtics que donen una aproximació ordenada al poble. En primer lloc, situa Coaner dins el seu context territorial i humà, amb una reflexió sobre la relació entre el món rural i la ciutat. A continuació, s’endinsa en el medi natural, analitzant el relleu, el paisatge, la geologia i els ecosistemes, així com la flora i la fauna de l’entorn. Un tercer apartat aprofundeix en Coaner com a poble de pagès, descrivint les formes de vida tradicionals i els canvis experimentats a partir del segle XX. El quart bloc està dedicat a la seva història mil·lenària, amb especial atenció a l’època medieval i als processos de recuperació del poble. I, finalment, el llibre posa en valor el patrimoni de Coaner, amb capítols específics dedicats a l’església romànica, el santuari i el castell.

Notícies relacionades

Amb aquesta publicació, i amb paraules dels seus impulsors, Amics de Coaner i Zenobita Edicions volen contribuir a la preservació i difusió del coneixement d’un nucli històric singular, reforçant la memòria col·lectiva i el vincle amb el territori, amb una atenció especial a la transmissió d’aquests valors entre els nens i les nenes a través d’activitats de reflexió, investigació i relació.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
