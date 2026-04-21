Un quadern didàctic descobreix el passat i el present del nucli de Coaner
L'obra, escrita per tres autors i impulsada per l'entitat Amics de Coaner, dona a conèixer el poble i l'entorn des de múltiples vessants
Explicar com era, com ha evolucionat, i com és ara el nucli de Coaner, a Sant Mateu de Bages, des d'un vessant pedagògic i divulgatiu. És l'objectiu del quadern "Coaner, conèixer el poble", que ha impulsat a les portes de Sant Jordi l'entitat Amics de Coaner, a través de Zenobita Edicions, i que aquests dies s'ha donat a conèixer amb una doble presentació a l'institut Mig-Món de Súria i a la rectoria de Valls de Torroella.
El llibre presenta un text fet a tres mans, obra de Bernat Comas, Ester Llobet i Josep Vilanova, i ofereix una visió completa d'aquest nucli emblemàtic des de diverses perspectives i disciplines, tant en l'àmbit geogràfic, com natural, històric, social, i patrimonial, i s'adreça a qualsevol lector interessat en la seva descoberta, en l'entorn que l'envolta, en el món rural, i en la història local de la comarca.
L’obra s’estructura en cinc grans blocs temàtics que donen una aproximació ordenada al poble. En primer lloc, situa Coaner dins el seu context territorial i humà, amb una reflexió sobre la relació entre el món rural i la ciutat. A continuació, s’endinsa en el medi natural, analitzant el relleu, el paisatge, la geologia i els ecosistemes, així com la flora i la fauna de l’entorn. Un tercer apartat aprofundeix en Coaner com a poble de pagès, descrivint les formes de vida tradicionals i els canvis experimentats a partir del segle XX. El quart bloc està dedicat a la seva història mil·lenària, amb especial atenció a l’època medieval i als processos de recuperació del poble. I, finalment, el llibre posa en valor el patrimoni de Coaner, amb capítols específics dedicats a l’església romànica, el santuari i el castell.
Amb aquesta publicació, i amb paraules dels seus impulsors, Amics de Coaner i Zenobita Edicions volen contribuir a la preservació i difusió del coneixement d’un nucli històric singular, reforçant la memòria col·lectiva i el vincle amb el territori, amb una atenció especial a la transmissió d’aquests valors entre els nens i les nenes a través d’activitats de reflexió, investigació i relació.
