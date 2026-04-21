Arriba la segona marxa cicloturista de Món Sant Benet: esport, natura i repte al cor del Bages
El monestir bagenc acollirà el pròxim 14 de juny la segona edició de CICLO
Regió7
El pròxim 14 de juny serà una data destacada per als amants del ciclisme. Món Sant Benet, equipament de la Fundació Catalunya La Pedrera, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, impulsa la segona edició de CICLO, una marxa cicloturista que combina esport, natura i territori.
Es tracta d’un esdeveniment esportiu i festiu, pioner a la comarca, que convida ciclistes de tots els nivells a viure una experiència única pedalant en un entorn natural privilegiat. Les rutes circulars de carretera recorren paisatges espectaculars, amb Montserrat com a protagonista constant a l’horitzó, i ofereixen dues opcions perquè cada participant triï el seu repte: una ruta més exigent i una altra de més accessible.
La marxa CICLO proposa una ruta moderada de 88,6 km que travessa indrets emblemàtics del territori, com les mines de Vilafruns, l’església de la Santa Creu del Mujal, el Collet dels Plans o el Collet de la Portella. Per a qui busqui una experiència més intensa, la prova també ofereix una ruta més llarga i exigent, que passa per paratges singulars com la Font de Montmajor, l’església de Santa Maria de Merlès o el Coll de l’Arç, entre altres punts destacats.
La inscripció a la cursa inclou tres avituallaments, el mallot oficial de la marca Gobik, assistència del RACC, servei de box per a bicicletes, guarda-roba i un plat d’arròs de Sant Fruitós, entre altres serveis pensats perquè els participants només s’hagin de preocupar de gaudir de la ruta.
Aquesta segona edició de CICLO compta també amb el suport de diversos col·laboradors i patrocinadors, entre els quals destaquen Alpha Publicidad Media Group, RACC Hola Bici, Gobik, Mundo Deportivo i l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
