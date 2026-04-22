Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Crim de la BaellsSant Jordi 2026Fàbrica Nova de ManresaRegularització de migrantsAtropellament a AviàRosalíaConcurs de Relats Breus
instagramlinkedin

L’Escola Bressol Petit Estel de Súria estrena una aula de lactants

El nou espai, adreçat a infants de 6 mesos a 1 any, respon a la demanda de les famílies i reforça l’atenció educativa

Nova aula de lactants de l'Escola Bressol Municipal Petit Estel / Ajuntament de Súria

L’Escola Bressol Municipal Petit Estel de Súria ha incorporat recentment una aula de lactants, ampliant així els seus serveis per afavorir el desenvolupament pedagògic en l’etapa preescolar. Aquesta nova aula s’adreça a infants d’entre sis mesos i un any.

La dotació d’aquest espai permet dur a terme activitats d’estimulació primerenca, establint les bases per a una bona socialització dels infants. La creació d’aquest servei respon a les demandes expressades per les mateixes famílies.

Actualment, l’Escola Bressol Municipal Petit Estel compta amb una setantena d’alumnes i un equip docent format per nou professionals. El centre cobreix l’etapa educativa fins als tres anys.

Jornades de portes obertes

Aquesta setmana, fins divendres 24 d’abril, l’Escola Bressol Municipal Petit Estel organitza unes jornades de portes obertes adreçades a les famílies que vulguin visitar les instal·lacions i conèixer el projecte pedagògic del centre.

Les persones interessades han de concertar cita prèvia a través del correu electrònic direccio.ebm.petitestel@incoop.cat, del telèfon 931 314 051 o del perfil d’Instagram www.instagram.com/petitestelsuria. Per a més informació: www.suria.cat/petitestel

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
