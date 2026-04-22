L’Escola Bressol Petit Estel de Súria estrena una aula de lactants
El nou espai, adreçat a infants de 6 mesos a 1 any, respon a la demanda de les famílies i reforça l’atenció educativa
Regió7
L’Escola Bressol Municipal Petit Estel de Súria ha incorporat recentment una aula de lactants, ampliant així els seus serveis per afavorir el desenvolupament pedagògic en l’etapa preescolar. Aquesta nova aula s’adreça a infants d’entre sis mesos i un any.
La dotació d’aquest espai permet dur a terme activitats d’estimulació primerenca, establint les bases per a una bona socialització dels infants. La creació d’aquest servei respon a les demandes expressades per les mateixes famílies.
Actualment, l’Escola Bressol Municipal Petit Estel compta amb una setantena d’alumnes i un equip docent format per nou professionals. El centre cobreix l’etapa educativa fins als tres anys.
Jornades de portes obertes
Aquesta setmana, fins divendres 24 d’abril, l’Escola Bressol Municipal Petit Estel organitza unes jornades de portes obertes adreçades a les famílies que vulguin visitar les instal·lacions i conèixer el projecte pedagògic del centre.
Les persones interessades han de concertar cita prèvia a través del correu electrònic direccio.ebm.petitestel@incoop.cat, del telèfon 931 314 051 o del perfil d’Instagram www.instagram.com/petitestelsuria. Per a més informació: www.suria.cat/petitestel
- El clítoris al descobert: un nou estudi detalla la seva complexa xarxa nerviosa i les seves implicacions en la salut de la dona
- Els Mossos identifiquen el cadàver de la Baells i tanquen el cercle sobre els implicats en el crim
- Núria i Fernando, família d'acollida d'urgència: 'Quan et criden, surts corrent de casa a l'hora que sigui
- Laura Serrat, periodista: «Les cabres mengen quatre quilos de vegetació al dia, netegen els boscos»
- El primer de la cua per a la regularització d'immigrants a l'Ajuntament de Manresa hi ha arribat a les 3 de la matinada
- Francesc Coll, nou cap dels Agents Rurals a la Catalunya Central: 'En pocs anys, el cos doblarà efectius a la regió centre
- Els Mossos aporten al jutjat fotos dels excrements del nadó maltractat i demanen determinar si podrien ser una causa de les lesions anals
- La Generalitat anuncia que presentarà denúncia pel sabotatge a la via de la potassa, a Callús