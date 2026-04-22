Marcos Álvarez relleva Cristòfol Gimeno, que diu adéu a 27 anys d’alcaldia a Castellgalí
El batlle més veterà de la comarca deixa el càrrec en un emotiu ple, que omple el pavelló municipal amb unes 300 persones i una nombrosa representativitat política de la comarca i de fora
Castellgalí té un nou alcalde després de 27 anys. El socialista Marcos Álvarez i Rebolo ha estat investit en un emotiu ple aquest dimecres al vespre en substitució de l’històric Cristòfol Gimeno, que ostentava el càrrec des del 1999, i que s’ha acomiadat amb un emotiu discurs. La seva marxa és fruit d’un relleu pactat que es va anunciar ja fa unes setmanes, i davant les previsions d’una gran assistència, la sessió plenària s’ha traslladat excepcionalment al pavelló municipal, que s’ha omplert amb unes 300 persones, entre veïns i polítics d’arreu de la comarca i també de fora, bàsicament socialistes i alguns ja retirats, i entre els quals també hi havia l’actual conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i la consellera d’Igualtat i Feminisme, Eva Menor.
El ple tenia com a únics punts de l’ordre del dia la renúncia de Gimeno, que també ha deixat l’acta de regidor tot i que es manté com a diputat al Parlament de Catalunya, i el posterior nomenament d’Álvarez, que ha promès governar «amb humilitat, respecte pel càrrec i una clara vocació de servei públic».
Però abans de la investidura, el ple s’ha centrat en Gimeno, que en la seva intervenció ha fet un ampli agraïment als companys de partit i de consistori presents i passats, i ha recordat la seva llarga dedicació política a l’Ajuntament de Castellgalí, on va entrar el 1987, primer com a regidor de l’oposició amb el PSC, després com a segon tinent d’alcalde, i finalment com a alcalde, l’any 1999, càrrec que ha mantingut fins ara, sempre amb majoria absoluta, i que l’ha convertit en el batlle més veterà del Bages i un dels més antics de Catalunya. Posava fi a una trajectòria de molts anys «però el que avui em fa més content és que marxo podent mirar els ulls de tots els regidors i regidores» del govern i de l’oposició perquè, «sense vosaltres, res no hauria estat possible».
Gimeno ha fet un breu repàs d’una llarga llista de projectes realitzats durant els seus set mandats consecutius com a alcalde, «però queden moltes coses per fer», i ha animat al seu successor a continuar treballant, «comptant sempre amb el meu suport quan me’l demanis». «No cal que siguis com jo», li ha dit, però «escolta els veïns, tingues empatia, i sigues proper, honest i coherent».
Com a comiat, Gimeno ha assegurat que «ser alcalde del meu poble ha estat un honor i un orgull personal», però ha deixat clar que «avui no em jubilo, perquè seguiré a la vostra disposició». El públic li ha dedicat un llarg aplaudiment mentre saludava a cadascun dels regidors.
Bones sintonies
El comiat de Gimeno arribava després de la intervenció dels portaveus de tots els grups municipals, que no han obviat les discrepàncies polítiques que han tingut durant tot aquest temps, però han lloat la dedicació al poble en aquests 27 anys d’alcalde.
«Toca dir-li gràcies per la seva dedicació i constància», apuntava el portaveu de Junts, Lluís Gonzàlez, a l’oposició, i la republicana Cristina Fabregat, també a l’oposició, li reconeixia els 27 anys de feina «que no són només una xifra, sinó tota una vida dedicada a l’administració pública», si bé diu que els seus governs han coixejat en matèria d’habitatge i model de poble.
Des del seu mateix partit, Kelly Prieto, ha destacat «la paciència, l’escolta incondicional, el lideratge, i l’estima per Castellgalí» com a principals atributs de Gimeno, i li ha promès «mantenir el teu llegat viu, sempre posant Castellgalí al davant».
S’obre una nova etapa
Amb la marxa de Gimeno «comença un nou temps per continuar construint el futur del poble», apuntava Marcos Álvarez, ja com a alcalde. Ha estat investit amb els vots favorables de la majoria de govern socialista, imposant-se a Gonzàlez, com a candidat de Junts, i a Fabregat, com a candidata republicana. Tots dos partits li han ofert mà estesa, i l’han animat a governar Castellgalí mantenint la seva essència de poble. Per al PSC, "ets el millor alcalde que Castellgalí pugui tenir a partir d'avui".
Álvarez ha agraït la confiança rebuda des de dins i des de fora el consistori, i ha dit que «no és un xec en blanc, sinó un compromís i una exigència que m’obliga a donar el millor de mi mateix». Ha lloat la feina feta per Gimeno, de qui ha dit que no és fàcil assumir el relleu després de tanta trajectòria, però assumir l’alcaldia «és l'honor més gran que pot rebre algú que estima aquest poble», i s’ha compromès a ser «l’alcalde de tots, sense distincions ni exclusions», i a treballar «per la millora dels serveis, per l’impuls econòmic, per la protecció de l’entorn, i per la cohesió social, des d’un Ajuntament obert, transparent, i de proximitat».
