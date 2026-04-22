Ha mort Maria Oliva, que havia regentat la popular fonda de Callús
Era la quarta generació de propietaris d'un dels establiments amb més tradició de la comarca
La matinada de dimecres ha mort Maria Oliva Tomàs, propietaria de la Fonda Oliva de Callús. Tenia 99 anys. L'establiment, que estava situat a la carretera de Cardona, va tancar l'activitat fa uns anys. El funeral per Maria Oliva se celebra aquest dijous, a les 12 del migdia, a l'Església de Sant Sadurní de Callús.
Maria Oliva era la quarta generació de la família que estava al davant del negoci. La fonda havia obert durant el s. XIX. La seva llarga trajectòria al davant de l'establiment li havia permès veure els canvis que havia viscut tant la restauració com l'hoteleria.
La situació de la Fonda a la carretera tenia la seva justificació com a servei de carreters, transportistes i més tard venedors de diferents empreses.
Maria Oliva, que fa uns anys en un article publicat en aquest diari se la definia com "d'ulls vius i amb un somriure perenne", va ser per a molts bagencs un referent de cuina. Ella explicava com s'havia passat del gust pels guisats a la prioritat per la brasa o com s'havien abandonat els gustos pels guisats i l'escudella.
L'establiment va ser un punt de parada dels traginers, que dormien a la pallissa, o més endavant els viatjants, que ja ocupaven habitacions.
