El Parlament insta el Govern a acceptar el traçat del col·lector de salmorra que defensa l'Ajuntament de Sant Joan
La comissió de Transició Ecològica s'ha posicionat aquest dimecres a favor de l'acord de ple adoptat pel consistori el juny passat, que proposa allunyar la infraestructura del poble
Modificar el traçat inicialment previst del nou col·lector de salmorra que s'està construint perquè s'allunyi del nucli urbà al seu pas per Sant Joan de Vilatorrada. És la demanda que fa temps que defensa l'Ajuntament d'aquesta població, i que aquest dimecres ha tingut el suport de la comissió de Transició Ecològica al Parlament de Catalunya, que instarà el Govern de la Generalitat que l'adopti, i incorpori el nou traçat alternatiu al projecte que tot just s'està desenvolupant. La proposta de resolució de la comissió, presentada pels Comuns, ha tingut els vots favorables de tots els grups tret del PSC, de manera que ha tirat endavant per considerar que l'alternativa que es planteja des de Sant Joan és "viable, menys lesiva [per al medi ambient] i menys costosa".
L'Ajuntament de Sant Joan es va manifestar al respecte el juny de l'any passat en un ple en què es va aprovar una moció unànime demanant un canvi de traçat respecte el que proposava l'Agència Catalana de l'Aigua, i que, bàsicament, demanava una canonada més allunyada de la prevista després de la mala experiència que el poble té amb el col·lector actual, que sovint presenta problemes per vessaments. A més, actualment, aquesta instal·lació soterrada comporta limitacions urbanístiques en l'entorn immediat. I és que, la canonada actual, construïda a la dècada dels 80, passa parcialment per un extrem del nucli urbà (per la llera dreta, a través del passeig del Riu), mentre que a mig recorregut creua el Cardener i arriba a Manresa per la llera esquerra, entre el pas del riu i la carretera C-55. El projecte aprovat i previst inicialment per la Generalitat planteja que el nou col·lector segueixi aquesta mateixa traça, i l'Ajuntament no hi està d'acord. Demana és que la totalitat del pas es faci per la llera esquerra, a tocar de la carretera, de manera que no tingui cap afectació en l’estructura urbana del poble.
